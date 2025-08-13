CARAS Brasil
  2. Deborah Secco aposta em 'ouro biológico' e especialista explica: 'Vem do próprio corpo'
Bem-estar e Saúde / Entenda!

Deborah Secco aposta em 'ouro biológico' e especialista explica: 'Vem do próprio corpo'

A atriz Deborah Secco revelou ter feito procedimento conhecido como 'ouro biológico' e especialista explica como a técnica funciona

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 08h00

Deborah Secco - Reprodução/Instagram
Deborah Secco - Reprodução/Instagram

Deborah Secco (45) voltou a chamar atenção ao revelar os procedimentos estéticos que ajudaram a rejuvenescer o rosto e melhorar a flacidez abdominal. Entre eles, destacou o Nanofat com Células-Tronco, técnica que combina biotecnologia e estética para resultados naturais e duradouros.

Agora, o assunto ganha força com uma novidade: o Lipocube, dispositivo que promete otimizar a produção da nanofat com mais segurança, rapidez e precisão. Mas o que é exatamente a nanofat? Por que é chamada de “ouro biológico” na medicina regenerativa? E como o Lipocube está mudando o jogo?

Para responder, CARAS Brasil conversou com Dra. Nicole Capovilla, cirurgiã plástica e referência em tratamentos que unem ciência e beleza.

O que torna o Nanofat diferente?

“Muitos procedimentos de rejuvenescimento trabalham apenas com volumização ou sustentação. O Nanofat é um protocolo avançado que atua em nível celular, utilizando uma fração líquida da própria gordura do paciente — rica em células-tronco mesenquimais, fatores de crescimento e vesículas extracelulares. Ele estimula a regeneração natural da pele, melhora textura, viço, colágeno e hidratação profunda. É considerado uma nova era da estética por unir biotecnologia, segurança e resultados duradouros”, explica a médica.

O método original de produção do Nanofat era manual, usando seringas e filtros. O Lipocube mudou essa realidade.

“O Lipocube substitui o método manual por um sistema fechado e automatizado. Ele emulsifica mecanicamente a gordura, garantindo um preparo mais uniforme, estéril e com maior preservação das propriedades biológicas. Isso resulta em um Nanofat mais puro, rico em células regenerativas, com consistência ideal para aplicação em áreas delicadas e com menor risco de contaminação. Além disso, o procedimento torna-se mais rápido, previsível e confortável para o paciente”, destaca a cirurgiã.

Por que é chamado de “ouro biológico”?

A expressão não é exagero, garante Nicole Capovilla: “Chamamos o Nanofat de ‘ouro biológico’ porque ele carrega um potencial regenerativo extraordinário — e o melhor: vem do próprio corpo. Nos primeiros dias, os pacientes já notam melhora no viço, hidratação e uniformidade da pele. A longo prazo, há estímulo contínuo de colágeno, redução de rugas finas, melhora de manchas e uma revitalização global. Os resultados são progressivos, naturais e respeitam a identidade de cada pessoa, indo além do estético para promover regeneração real.”

Cuidados antes e depois do procedimento

Apesar de ser minimamente invasivo, a médica reforça que o Nanofat exige atenção especial: “A segurança começa muito antes da aplicação. É essencial uma avaliação médica criteriosa, incluindo histórico clínico e exames pré-operatórios atualizados. Após o procedimento, é importante seguir as orientações médicas, evitar exposição solar excessiva, manter a pele hidratada e comparecer aos retornos para acompanhamento. Esses cuidados são fundamentais para evitar intercorrências e potencializar os resultados.”

Quem pode fazer?

Com celebridades adotando o protocolo, cresce a procura pelo tratamento, mas ele não é indicado para todos.

“O Nanofat é indicado principalmente para pessoas a partir dos 30 anos que apresentam sinais iniciais de envelhecimento e buscam uma melhora global da qualidade da pele. As principais contraindicações incluem gestantes, lactantes, pessoas com doenças autoimunes descompensadas ou infecções ativas. Cada caso deve ser avaliado individualmente por um médico, que irá determinar a viabilidade e personalizar a abordagem conforme as necessidades do paciente”, explica.

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

