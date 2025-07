De bêbado ‘ótimo’ a equilíbrio: como ciclotimia transformou a vida do filho de Marília Gabriela

Após anos rotulado como excêntrico, Theodoro Cochrane revela ciclotimia e destaca a importância do diagnóstico e do suporte familiar

Aos 46 anos, o ator, figurinista e influenciador Theodoro Cochrane, filho da jornalista Marília Gabriela, tem falado com grande franqueza sobre sua jornada com a ciclotimia , um transtorno de humor menos conhecido que o bipolar, mas igualmente capaz de transformar vidas. Seus relatos, reunidos em entrevistas, programas de TV e redes sociais, fornecem uma base rica para uma reflexão necessária sobre saúde mental.

O que é ciclotimia?

Caracteriza-se por oscilações crônicas de humor, com subidas (hipomania) e descidas (depressão leve), por pelo menos dois anos em adultos.

Em adolescentes, o diagnóstico pode ser feito após um ano de sintomas.

Estima-se que afete cerca de 1% da população mundial.

É frequentemente confundida com variações emocionais intensas, o que dificulta o diagnóstico sem acompanhamento clínico.

A trajetória pessoal de Theodoro

1. Momentos iniciais

Desde cedo, Theodoro percebeu em si padrões extremos de humor. Era chamado de “excêntrico” e, apesar de sentir que algo não estava equilibrado, nunca associou a um transtorno.

2. Estímulo externo e uso de substâncias

Durante muitos anos, mantinha o hábito de beber aos finais de semana e fazer uso esporádico de cocaína. Ele identificava um padrão claro: euforia aos sábados e domingos, seguida por forte queda emocional nas terças e quartas-feiras.

3. Desintoxicação e crise de abstinência

Ao decidir abandonar o consumo de álcool e drogas, Theodoro enfrentou uma ressaca emocional intensa. Somou-se a isso o luto pela morte do pai e o impacto de uma mudança internacional para Portugal, agravados pela instabilidade profissional.

4. Diagnóstico médico e tratamento

Após três meses de sobriedade, Theodoro iniciou acompanhamento com terapeuta e psiquiatra. Sem os efeitos das substâncias no organismo, foi possível diagnosticar corretamente a ciclotimia. Desde então, com a combinação de medicação e psicoterapia, ele relata uma melhora substancial em sua qualidade de vida e nas relações interpessoais.

O que dizem os especialistas

Para a psiquiatra Cristiane Pertusi, a ciclotimia é uma forma mais branda de transtorno bipolar, com sintomas menos intensos, mas persistentes.

O psicólogo Lucas Benevides explica que a hipomania se manifesta por meio de energia elevada, produtividade e impulsividade — seguidas por episódios depressivos marcados por desânimo e baixa autoestima.

Já o psiquiatra Fernando Fernandes reforça que o transtorno costuma surgir no início da vida adulta e pode ter fatores genéticos associados.

Caminhos para o equilíbrio

Diagnóstico apropriado: é essencial para que o tratamento seja eficaz e personalizado.

Mudança no estilo de vida: a suspensão do uso de substâncias psicoativas contribui para clareza diagnóstica e estabilidade emocional.

Terapia combinada: o uso de estabilizadores de humor, aliado à terapia cognitivo-comportamental ou sistêmica, tem se mostrado eficaz.

Falar sobre o tema: abrir espaço para o diálogo contribui para reduzir o estigma, especialmente entre homens e pessoas públicas.

Reflexões de Theodoro

“Um bom diagnóstico é um divisor de águas.”

“Minha vida mudou. Melhorei muito e as pessoas ao meu redor também.”

“Tempo e paciência são curativos. (…) Procure ajuda, se conheça.”

A experiência de Theodoro Cochrane reforça a importância de compreender que oscilações emocionais recorrentes podem não ser apenas traços de personalidade, mas sinais de transtornos tratáveis. O diagnóstico, o acompanhamento profissional e o autoconhecimento são ferramentas transformadoras na busca por saúde emocional.