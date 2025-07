Datena desabafa sobre tumor e médico explica: 'Considerado agressivo'

José Luiz Datena surpreende ao contar que já enfrentou a mesma doença de Edu Guedes e relembrou este período de sua vida

O apresentador José Luiz Datena (68) falou sobre a cirurgia de Edu Guedes (51) contra um tumor no pâncreas. Em conversa com Sonia Abrão (62) na RedeTV!, o jornalista disse que teve o mesmo tumor do marido deAna Hickmann (44) há duas décadas atrás e conseguiu se recuperar bem. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista.

Inclusive, Datena contou sobre o caso em uma ligação com o apresentador. O veterano confessou que disse para o amigo: “Esse mesmo problema que você teve, eu tive há 20 anos, e eu estou aqui. Tenha esperança, pois faz 20 anos que eu operei desse tumor é o mais agressivo que existe, mas ele tem cura e a prova é que eu estou aqui”, disse ele.

O que diz o oncologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra Filho, oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. O médico aponta sobre o diagnóstico de tumor no pâncreas.

"É, de fato, considerado agressivo, especialmente se estivermos falando de tumores de pâncreas, esôfago ou estômago, localizações comuns nos relatos públicos que envolvem cirurgias extensas e recuperação complexa", declara. Apesar destes dados, o Dr. Jorge reforça.

"A evolução da medicina oncológica nos últimos 20 anos é impressionante. Hoje, cirurgias que antes exigiam cortes extensos e recuperação longa são realizadas por via minimamente invasiva, com auxílio de tecnologia robótica, o que resulta em menos dor, menor tempo de internação e recuperação mais rápida", avalia.

Tratamento precoce segue salvando vidas

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) , a projeção feita em 2012 indicava que, até 2030, o número de novos casos de câncer por ano chegaria a 20 milhões. No entanto, essa marca já foi atingida em 2022. Por conta dos dadosm, o oncologista vê a importância do diagnóstico precoce.

"Ele é um dos maiores aliados no tratamento do câncer. Descobrir um tumor em fase inicial aumenta exponencialmente as chances de cura, permite tratamentos menos agressivos e evita complicações. Tumores descobertos tardiamente muitas vezes já invadiram estruturas vizinhas ou se espalharam pelo corpo, o que dificulta a cura e exige abordagens mais complexas", finaliza o especialista..

