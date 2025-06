Ex-atriz da Globo, Dani Valente deixou carreira no auge após sintomas de doença

Dani Valente abandonou a vida de atriz em 2014, no auge da carreira e com contratos com a Globo e o Multishow. Intérprete de Efigênia, do extinto humorístico Zorra Total, a estrela começou a apresentar sintomas de fibromialgia.

"[Sentia] dores pelo corpo 24 horas por dia, sete dias por semana, uma exaustão absurda", contou ela ao Gshow, na época, ao revelar que a falta de qualidade de vida a levou à depressão. O diagnóstico veio em 2017.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Henrique Porceban, especializado em cirurgia da coluna, para entender os perigos dessa condição crônica caracterizada por dor generalizada. "Ainda não há uma causa única definida", explica.

"Acredita-se em um conjunto de fatores: alterações na forma como o sistema nervoso processa a dor, desequilíbrio de neurotransmissores (como serotonina e noradrenalina), predisposição genética, eventos traumáticos físicos ou emocionais e distúrbios do sono. O real peso de cada um desses fatores na determinação não é bem conhecido", acrescenta.

Porceban destaca que a fibromialgia costuma se manifestar com fortes dores. Normalmente, essa doença não é associada ao sintoma de imediato, já que outras enfermidades também apresentam essa manifestação característica.

"A pessoa com fibromialgia geralmente apresenta dor difusa em músculos e articulações por pelo menos três meses, que não segue um padrão específico e definido, associada a uma sensação de fadiga persistente, mesmo após repouso. Há também a associação com sintomas mais inespecíficos, relacionados ao sono não restaurador e à dificuldade de concentração", diz.

Como o diagnóstico é feito?

É essencialmente clínico, baseado na história e no exame físico, o diagnóstico como o da atriz. De acordo com o médico, são usados critérios internacionais: dor generalizada em pelo menos 4 das 5 regiões corporais e presença de sintomas associados por mais de três meses. Exames de sangue e imagem são solicitados para descartar outras doenças, não para confirmar fibromialgia.

"É importante destacar que a dor necessariamente não precisa apresentar, quando presente, uma causa identificável, uma lesão aparente. Mesmo com os exames mostrando tudo normal, na fibromialgia a pessoa sente dor. Por outro lado, há muitos casos classificados como fibromialgia, mas que, na realidade, não são, pois a dor é causada por uma alteração específica", diz.