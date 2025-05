Dado Dolabella realiza cirurgia 17 anos após sofrer lesão: 'Limitação total'

O ator Dado Dolabella, que se lesionou em 2007, revelou que 'parou de fugir da faca' e decidiu realizar a cirurgia; saiba detalhes

O ator e cantor Dado Dolabella usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 29, para contar ao público que passou por uma cirurgia no joelho. O artista, que havia se lesionado há 17 anos, revelou que o procedimento cirúrgico finalmente aconteceu no dia 21 deste mês.

De acordo com Dado, ele ‘fugia’ da cirurgia desde 2007, ano em que ocorreu a lesão. No entanto, a situação de seu joelho acabou piorando com o tempo, uma vez que o ator costuma fazer bastante esporte.

Além do joelho, o ator explicou que também acabou lesionando menisco. A decisão de encarar o procedimento aconteceu após ele perceber que as lesões estavam limitando seus movimentos. " Depois de 17 anos, ela finalmente veio: a cirurgia. Em 2007, lesionei o joelho e desde então fugi da 'faca' ", iniciou.

"Sempre achei que dava pra levar… Mas como pratico muito esporte, a instabilidade foi aumentando e acabei lesionando também o menisco. A partir daí, o que já era difícil virou limitação total. Fiquei impedido de fazer o que mais amo: me movimentar com liberdade.Tive inclusive que adiar uma luta que eu ia fazer por conta da lesão", continuou Dado Dolabella.

Agora, cerca de quase 10 dias após a cirurgia, o famoso contou que está focado em sua recuperação: " No dia 21/05/2025, encarei o processo. A cirurgia foi um sucesso. Agora é foco total na recuperação. Com disciplina, fé e amor, volto mais forte. Porque a vida é movimento. E eu ainda tenho muito chão pra correr, pedalar, surfar, lutar, dançar… Obrigado a todos que estão comigo nesse processo. Seguimos juntos", finalizou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ĐΔĐØ (@dadodolabella)

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram?

Recentemente, a notícia de que Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam reatado o namoro após 3 meses separados viralizou na web. A informação da suposta reconciliação foi revelada pelo jornalista Leo Dias durante o programa 'Fofocalizando', do SBT.

De acordo com o colunista, Dado teria voltado a morar na casa da cantora. Em meio aos rumores, a assessoria de Wanessa se pronunciou sobre o assunto. Ao site 'Quem', a equipe da artista negou que ela e o ator estejam juntos novamente.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella anunciaram o fim da relação em fevereiro deste ano, quando a filha de Zezé Di Camargo confirmou o término. Sem dar muitos detalhes, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, informou que estava solteira.

Leia também: Pepita Rodriguez abre o jogo sobre relação do filho com Wanessa Camargo: ‘Vai e volta’