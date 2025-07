Cuidados raros que marcaram os primeiros dias da filha de Neymar

Descubra os cuidados essenciais com Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi, dicas confiáveis e curiosidades sobre maternidade no mundo dos famosos

A chegada da pequena Mel, segunda filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, no início de julho de 2025, trouxe à tona um tema que desperta atenção em toda maternidade: os cuidados fundamentais no início da vida de um bebê. A partir da entrevista concedida ao CARAS pelo pediatra Miguel Liberato, combinada com novas descobertas científicas, tecnologias e curiosidades, exploramos tudo o que envolve essa fase tão crucial.

Amamentação: base para saúde e vínculo

Segundo Liberato, mesmo com os desafios iniciais, o leite materno continua sendo a melhor fonte de nutrição: ele fornece calorias, gorduras essenciais e anticorpos adaptados à fase de desenvolvimento da criança. Estudo publicado pela OMS reforça a recomendação de amamentar exclusivamente até os seis meses e manter a amamentação com complementação alimentar até os dois anos ou mais.

Curiosidade: pesquisas da Nature apontam que o contato pele a pele (método canguru) nas primeiras 24 horas pode aumentar significativamente a produção de leite e fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e bebê.

Higiene segura do coto umbilical



A recomendação atual das principais entidades de saúde, como a WHO e a American Academy of Pediatrics, é manter o coto limpo e seco — a chamada “dry cord care” — sem uso rotineiro de antissépticos agressivos ou álcool. Estudos clínicos indicam que, em países com baixa mortalidade neonatal, essa abordagem é tão eficaz quanto o uso de antissépticos na prevenção da infecção.

Chlorhexidina 4% : recomendada apenas em locais com alta mortalidade neonatal, especialmente em partos domiciliares ou situações de risco, uma vez que demonstra redução de até 23 % em mortes e um terço em infecções (omfalite). Porém, pode atrasar a queda do coto em cerca de 2 dias, além de acarretar risco pequeno de irritação.

Álcool e outros produtos : o uso de álcool 70 % prolonga o tempo de queda do coto sem demonstrar benefícios clínicos, o que motiva a orientação contra seu uso.

Leite materno no coto: estudos mais recentes, incluindo um piloto etíope de 2024, sugerem que a aplicação diária de leite materno pode promover a queda mais rápida do coto, com boa resposta inflamatória e potencial antimicrobiano . Porém, são necessários estudos mais robustos para confirmar benefício e segurança.

Banho ideal: temperatura, tempo e primeiros cuidados

As diretrizes atuais recomendam esperar pelo menos 24 horas para o primeiro banho do recém-nascido, preservando o vernix — uma camada protetora natural com funções antibacterianas — e favorecendo a termorregulação, níveis de glicose e vínculo mãe-bebê.A American Academy of Pediatrics (AAP) e a OMS concordam que, se não for possível manter o intervalo de 24h, deve-se atrasar pelo menos 6h.

Dados técnicos para o banho:

Temperatura da água: entre 37 °C e 38 °C (100‑104 °F), similar à temperatura corporal .

. Ambiente: local aquecido (aproximadamente 26–27 °C), livre de correntes de ar e com todos os itens necessários à mão .

. Duração máxima: entre 5 e 10 minutos , para evitar ressecamento e fragilização da pele.

Método inicial: até a queda do coto umbilical, recomenda-se o banho de esponja , usando água morna e sabonete suave, evitando submersão .

. Frequência de banho: em torno de 2 a 3 vezes por semana, a menos que o bebê goste e não apresente ressecamento.

Proteção e conforto:

Teste a água com o cotovelo ou pulso, garantindo sensação de conforto.

Durante o banho, apoie sempre a cabeça e evite submergir mais que ombros.

Nunca deixe o bebê sem supervisão — mesmo por instantes.

A insegurança nos primeiros dias é normal

Sentimentos de medo, incerteza e dúvida são absolutamente normais, especialmente para pais de primeira viagem. Segundo especialistas, isso faz parte da transição do ‘circuito maternal', que evolui durante a gestação, para a prática real da maternidade — e não significa que algo esteja errado.

Soluções práticas:

Reforço emocional e suporte humano: contato com profissionais de saúde, psicólogas, doulas e grupos de apoio ajuda a dissipar dúvidas e melhorar a confiança, apoiando o bem-estar maternal .

. Orientações claras e acessíveis: receber um plano realista e adaptado para os primeiros dias — sem excesso de informação — ajuda os pais a se sentirem mais capacitados e menos ansiosos.

Toques modernos de maternidade

Bruna Biancardi e Neymar aderiram à moda de oferecer kits personalizados aos visitantes da maternidade: mel (referência ao nome da filha), velas aromáticas, nuts, mini sanduíches etc. Isso cria uma experiência afetiva, diferentemente dos tradicionais cartões de visita.

Este tipo de gesto:

valoriza o compartilhamento da experiência nas redes (engajamento emocional);

nas redes (engajamento emocional); acompanha a tendência de humanizar o momento do nascimento, especialmente entre celebridades.

Tendências de apoio à saúde, conforto e segurança

Tecnologia vestível para bebês: monitores que rastreiam temperatura, respiração e sono são auxiliares úteis, mas não substituem o acompanhamento profissional .

monitores que rastreiam temperatura, respiração e sono são auxiliares úteis, mas . Rede de apoio multifacetada: além de doulas e psicólogas, grupos de pais oferecem espaço de troca de experiências, o que é essencial para a saúde mental pós-parto .

. Ambiente seguro e prevenção de acidentes: atenção à posição de dormir (SPF), controle térmico (cobertores, gorros no frio) e eliminação de objetos soltos no berço, conforme recomendações pediátricas.

Em suma: conhecimento alinhado a cuidado, afeto e orientação prática formam a base de uma maternidade mais acolhedora e segura, refletindo o que ícones como Neymar e Bruna priorizam com a chegada da filha Mel.