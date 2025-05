Cristiano recorda angústia em batalha do filho pela vida: 'Não sorria mais'

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, relembrou a cirurgia no coração que o filho caçula precisou realizar meses após o nascimento

O cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, emocionou o público ao recordar um momento delicado que passou logo após o nascimento do filho caçula, Miguel. O menino, de 1 ano atualmente, é fruto de seu casamento com Paula Vaccari.

O casal deu um testemunho de fé em um filme, estreado na segunda-feira, 5, a respeito do ocorrido. O herdeiro do artista, que nasceu com cardiopatia, precisou realizar uma cirurgia meses após chegar ao mundo . Ao longo do relato, os dois falaram sobre o medo de perder o bebê.

"Ele [Miguel] começou a piorar na barriga. Ele tinha tudo e de repente quando ele nasceu e as coisas aconteceram e ele tinha nada… Ele precisou operar. Conseguimos segurar até o quinto mês de vida. Ele ganhou peso, imunidade e um dia antes a gente estava em São Paulo para um exame que precisava fazer do coração que ia mapear a cirurgia…o enfermeiro disse que ele precisava ser sedado e eu não sabia…", relembrou Cristiano e Paula.

A sedação era necessária porque o bebê não podia se mexer durante o exame. No entanto, a medicação não precisou ser aplicada e o menino conseguiu realizar o exame normalmente.

"Ele não se moveu, nem a barriguinha dele e conseguiram fazer o exame sem sedar. A médica pediu para relaudar esse exame porque apareceu um tubérculo no coração, nunca apareceu isso. Ele foi pra cirurgia… é aberta, eles abrem o tórax, tira o coração, tem que cortar o coração ao meio, é parado todo o sangue do corpo que vai pra uma máquina… o maior risco desta cirurgia é isso [esse corte]", relatou o casal.

Porém, o coração de Miguel não precisou ser aberto devido ao tubérculo apontado no exame. Após a cirurgia, Cristiano contou que se apegou à fé e passou a se preparar caso algo pior acontecesse com o filho. "Pós-cirurgia ele chegou com dor, irritado e o Miguel não sorria mais", declarou.

"O primeiro dia que ele chegou amarrado porque não podia se mexer, é triste ver. Eu fiz uma oração pela cura: ‘Cura total, eu aceito passar pelo processo da cura e eu também quero dizer, Deus, que eu aceito se o Miguel morrer, ele já fez tanto. Eu sei que ele vai tá no melhor lugar do mundo. A minha vontade, meu egoísmo, peço pra ter ele comigo, mas eu aceito a tua vontade. A única coisa que te peço é que o Senhor me dê uma força sobre-humana pra segurar as pontas da minha mulher porque ela vai cair…", recordou o cantor, bastante emocionado.

A cirurgia de Miguel foi um sucesso e o menino se recuperou bem. Além do bebê de 1 ano, Cristiano e Paula Vaccari também são pais de Pietra, de 7 anos, e Cristiano, que completou 5 em fevereiro deste ano.

Cristiano transforma doença do filho em missão

Miguel, filho mais novo do sertanejo, nasceu com uma doença chamada de: Tetralogia de Fallot, também conhecida como "a doença azul", uma cardiopatia congênita. Em entrevista à CARAS Brasil, Cristiano revela que transformou a doença do jovem em missão de vida para alertar sobre a importância de um diagnóstico precoce de cardiopatias em crianças: "Levar isso adiante"; confira o bate-papo completo!

