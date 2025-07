Conjuntivite alérgica afastou Cauã Reymond de novela e médica detalha riscos: 'Coceira intensa'

Alergista explica diferenças entre a forma alérgica e infecciosa da inflamação ocular enfrentada pelo ator Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond (45) desfalcou as gravações da novela Avenida Brasil (2012) após ser diagnosticado com conjuntivite alérgica em março daquele ano. O artista ficou com os olhos inchados um dia após participar da festa de lançamento da trama de João Emanuel Carneiro (55), o que o obrigou a permanecer em casa para tratar os sintomas. Seu retorno ao trabalho aconteceu após quase uma semana de afastamento.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, explica os principais fatores que desencadeiam essa inflamação e revela se é contagiosa. “É acompanhada de coceira”, afirma.

“A conjuntivite alérgica é uma inflamação da conjuntiva, a membrana transparente que reveste a parte branca dos olhos e a parte interna das pálpebras, causada por uma reação do sistema imunológico de ‘estranhamento’ a substâncias como poeira, pólen, ácaros, pelos de animais ou mofo é que levam à inflamação. Ao contrário da conjuntivite infecciosa (viral ou bacteriana), ela não é contagiosa, não costuma causar secreção purulenta e geralmente vem acompanhada de coceira intensa, lacrimejamento claro e sintomas alérgicos em outras partes do corpo, como nariz entupido e espirros", diz.

"Na conjuntivite infecciosa, os sintomas costumam começar em um olho e passar para o outro, com secreção amarelada ou esverdeada, sensação de areia nos olhos e, muitas vezes, febre ou mal-estar", complementa.

Entre os sinais mais comuns que ajudam a identificar a conjuntivite alérgica, alguns desconfortos chamam atenção logo nos primeiros dias. De acordo com a especialista, os sintomas podem comprometer o bem-estar e, quando ignorados, dificultam ainda mais o diagnóstico correto.

Os sintomas típicos incluem:

• Coceira intensa nos olhos

• Olhos vermelhos e lacrimejantes

• Sensação de areia ou incômodo ocular

• Inchaço das pálpebras

• Fotofobia leve (sensibilidade à luz)

• Nariz entupido ou com coriza, espirros (sintomas associados de rinite)

A médica explica que, diferente de uma infecção, a secreção na conjuntivite alérgica costuma ser clara e aquosa, sem presença de pus, o que ajuda a diferenciar os dois quadros clínicos. Além disso, a inflamação nai leva a internação.

“Na maioria dos casos, a conjuntivite alérgica é benigna e não leva à internação nem a complicações graves. No entanto, quando não tratada adequadamente ou quando é muito intensa, pode causar desconforto intenso, prejuízo escolar ou profissional, além de risco de lesões na córnea se houver coceira excessiva e lesões crônicas e irreversíveis como ceratocone", destaca.

Outro ponto importante é entender o que pode estar por trás da reação alérgica. A médica alerta que a exposição a determinados agentes irritantes, tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre, pode ser suficiente para desencadear o problema. A seguir, ela lista os alérgenos mais comuns:

Os principais alérgenos são:

Atópicas:

• Ácaros da poeira doméstica

• Pólen (de árvores, gramas, flores)

• Pelo de animais (principalmente gato e cachorro)

• Fungos e mofo

Alergias por contato ou irritativas:

• Cosméticos e maquiagens

• Produtos de limpeza com odor forte

• Poluição e fumaça