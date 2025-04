Como está Netinho? Cantor inicia nova fase em batalha contra o câncer

Internado, o cantor Netinho atualizou seu quadro de saúde e contou como serão as próximas etapas do tratamento contra o câncer

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 30, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. O artista, diagnosticado com câncer no sistema linfático, está internado para realizar a terceira sessão de quimioterapia.

Através de um vídeo, Netinho revelou que ganhou dois quilos nas últimas 24 horas e explicou como serão as próximas etapas do tratamento contra a doença, que consiste em seis sessões de quimioterapia ao todo.

"Ontem eu retornei ao Hospital Aliança para a terceira temporada da minha quimioterapia, que começou ontem às 17h. Hoje, às 18h, troca para o segundo saquinho da quimio. Serão quatro no total. Acabei de me pesar, tô com 72,100kg, aumentei dois quilos de ontem pra hoje. Excelente! Vamos que vamos", declarou ele no registro.

Na legenda, Netinho acrescentou: "Tudo indo muito bem porque Deus assim quer". Além da quimioterapia, o artista também passará por um transplante de medula óssea. A informação foi revelada por ele no início deste mês, durante a segunda sessão do tratamento.

"No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo", relatou Netinho.

Quando Netinho descobriu o câncer?

Em março deste ano , Netinho revelou ao público que foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Ainda em março, ele iniciou o tratamento em um hospital localizado em Salvador, na Bahia. Netinho, inclusive, já explicou que decidiu compartilhar com o público detalhes de sua batalha contra a doença para desmistificar o processo.

Ele ainda aconselhou as pessoas que necessitam do tratamento a não sentirem medo e manter a positividade durante o período delicado.

