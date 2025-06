Como está Benedito Ruy Barbosa? Autor tem quadro de saúde atualizado

Novo boletim médico sobre quadro de saúde de Benedito Ruy Barbosa foi divulgado; autor de novelas está internado desde maio

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa teve seu quadro de saúde atualizado na última quinta-feira, 12. O veterano está internado em um hospital em São Paulo desde o dia 20 de maio tratando um quadro de insuficiência renal.

De acordo com informações do boletim divulgado pelo 'Gshow', o novelista deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e já se encontra no quarto do hospital. O escritor, porém, ainda não possui previsão para receber alta.

" São Paulo, 12 de junho de 2025 - O HCor informa que o paciente Benedito Ruy Barbosa evolui positivamente e que foi transferido hoje da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto. Ainda não há previsão de alta ", diz o documento.

Segundo o site 'G1', Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos atualmente, sofre de uma perda progressiva e irreversível da função dos rins já ao longo do tempo.

A carreira de Benedito Ruy Barbosa

O novelista, avô do também autor Bruno Luperi, estreou na TV Globo em 1976 como autor de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, incluindo 'Pantana' (1990), 'Renascer' (1993), 'O Rei do Gado' (1996), 'Sinhá Moça' (1986/2006), 'Terra Nostra' (1999), 'Cabocla' (1979/2004), entre outras. Sua última obra nas telinhas foi 'Velho Chico', exibida em 2016.

O diagnóstico de Benedito Ruy Barbosa

A CARAS Brasil entrevistou o Dr. Octavio Henrique Arcos Campos, urologista atuante nos principais hospitais da capital paulista, sobre a gravidade da doença em casos sem tratamento adequado.

"A insuficiência renal crônica não tem cura, mas pode ser controlada. O objetivo do tratamento é retardar a progressão da doença e manter a qualidade de vida do paciente. Quando os rins param completamente, a única solução definitiva é o transplante renal", explica.

O médico afirma que o tratamento pode ser complexo, dependendo do estágio da doença, e pode envolver desde dietas específicas até diálise. Em último caso, a alternativa é o transplante renal, uma cirurgia considerada delicada; confira mais detalhes!

