Como está Arlindo Cruz? Quadro de saúde do sambista é atualizado após internação

Esposa do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz atualizou os fãs sobre o estado de saúde do artista, que foi diagnosticado com pneumonia após ser internado no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“O Arlindo continua internado. Tudo o que acontece com o Arlindo, por conta da fragilidade dele, 90% das coisas são tratadas pelo CTI. Porque ele já tem um estado de saúde fragilizado”, explicou Babi Cruz ao portal Leo Dias.

Segundo ela, a infecção pulmonar é recorrente no artista. “A pneumonia é uma coisa, infelizmente, recorrente. Apesar dele ficar mais de um ano sem ter. É um trabalho muito delicado, a gente tem que virar ele de decúbito – procedimento comum em enfermagem, com o objetivo de melhorar a circulação e manter o conforto – a cada duas horas”, detalhou.

E ela se mostrou otimista quanto a recuperação do sambista. “Arlindo é integro, não tem nenhuma escara, tem a pele integra e hidratada. A mudança de tempo faz essa sensibilidade no organismo e aí deu essa pneumonia, então tem que cuidar no CTI. Mas o quadro clinico dele é muito bom e ele vai voltar para casa já já”, encerrou.

O diagnóstico de Arlindo Cruz

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explicou que a pneumonia é uma infecção que acomete os pulmões, podendo ser causada por vírus, bactérias ou fungos, e pode variar de leve a grave. "A gravidade da pneumonia depende do estado de saúde da pessoa, da rapidez no diagnóstico e da extensão do acometimento pulmonar." Veja a entrevista completa.

Vale lembrar que Arlindo Cruz vive com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico que sofreu em março de 2017. Atualmente, ele segue em tratamento em sua casa com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.

