Como está Arlindo Cruz? Internado há 23 dias, cantor tem estado de saúde atualizado

O cantor Arlindo Cruz, internado em um hospital no Rio de Janeiro há 23 dias para tratar uma pneumonia, teve seu quadro de saúde atualizado. Em entrevista ao portal GShow nesta quarta-feira, 23, a esposa dele, Babi Cruz, relatou que ele enfrentou um derrame pleural e precisou colocar um dreno.

"O Arlindo ainda está no hospital. Ele realizou alguns exames específicos e melhorou da pneumonia. Fez um dreno para retirar a água da pleura e já está perto de tirar esse dreno. Tomara que isso aconteça logo para ele sair do hospital. A gente precisa voltar a nossa rotina de casa", contou.

Segundo ela, o artista tem reagido bem ao tratamento. "Já são 23 dias no hospital. As temporadas dele são longas por lá... Tudo é mais sensível com o Arlindo. Mas ele tá reagindo bem, está bem, interagindo e com uma aparência muito boa. Está bonito. Converso com ele, que interage comigo do jeitinho dele. Mas entendo tudo o que ele quer dizer", detalhou.

E Babi Cruz se mostrou esperançosa pela saída de Arlindo Cruz do hospital. "Ele é um touro, é muito forte. Eu, por muito menos, não aguentaria enfrentar mais de 30 pneumonias - como ele enfrentou. O quadro clínico dele é estável, com boa evolução clínica. Graças a Deus. Estamos na torcida para ele voltar logo para casa", encerrou.

A saúde de Arlindo Cruz

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explicou que a pneumonia é uma infecção que acomete os pulmões, podendo ser causada por vírus, bactérias ou fungos, e pode variar de leve a grave. "A gravidade da pneumonia depende do estado de saúde da pessoa, da rapidez no diagnóstico e da extensão do acometimento pulmonar." Veja a entrevista completa.

Vale lembrar que Arlindo Cruz vive com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico que sofreu em março de 2017. Atualmente, ele segue em tratamento em sua casa com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.

