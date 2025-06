Como está Arlindo Cruz? Cantor ganha previsão de alta após 50 dias internado

Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz celebrou a melhora no quadro de saúde do cantor; artista foi internado em abril deste ano

O cantor Arlindo Cruz, internado desde abril devido a um quadro de pneumonia, teve seu estado de saúde atualizado através da esposa, Babi Cruz. Em entrevista ao site 'Gshow', a companheira do sambista revelou que ele deve receber alta hospitalar nesta quarta-feira, 18.

" Já foi pedido a remontagem do equipamento de home care e graças a Deus, aos nossos orixás, a vontade dele de viver, ele estará de volta para casa! ", celebrou ela. Para quem não acompanhou, Arlindo teve sua internação revelada no dia 29 de abril.

Na época, a assessoria do artista explicou que não se tratava de nada grave. Em maio, após 23 dias de internação em um hospital no Rio de Janeiro, Babi Cruz contou aos fãs que o sambista enfrentou um derrame pleural e precisou colocar um dreno.

"Ele é um touro, é muito forte. Eu, por muito menos, não aguentaria enfrentar mais de 30 pneumonias - como ele enfrentou. O quadro clínico dele é estável, com boa evolução clínica. Graças a Deus. Estamos na torcida para ele voltar logo para casa", declarou a esposa do cantor, na ocasião.

Vale lembrar que Arlindo Cruz enfrenta sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017, e depende da família para realizar tarefas do dia a dia.

Esposa de Arlindo Cruz fala sobre AVC do cantor

O cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há oito anos. Desde então, o sambista enfrenta sequelas. Recentemente, a esposa do artista, Babi Cruz, recordou o dia em que tudo aconteceu.

"Foi em 17 de abril de 2017, por volta das 17h, ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou", relembrou Babi Cruz.

"Ele estava caído no chuveiro, dizendo pra mim: 'Mãe, eu tô fraco. Mãe, eu tô sem força'. E eu percebi que a situação era grave. Eu não tinha noção que a partir daquele momento a minha vida tomava um outro rumo, que a vida dele estava por um fio. Hoje faz 8 anos, 8 anos se passaram. Aqui, somente num filme de longa-metragem, eu posso contar detalhes do pavor, do pânico, da dor, do desespero que a partir desse momento, desse dia... Nunca mais eu ouvi a voz dele, nunca mais", completou.

