Como é o tratamento após picada de escorpião? Entenda o que fazer

A apresentadora Ana Maria Braga levou um grande susto neste final de semana ao ser picada por um escorpião. Ela estava em sua fazenda quando pisou no animal e precisou de atendimento em um pronto-atendimento de um hospital no interior de São Paulo. A estrela está bem e já voltou para casa. Com isso, que tal saber mais sobre o que fazer e como é o tratamento da picada de escorpião? Confira abaixo!

De acordo com o site do Hospital Albert Einstein, o tratamento é definido por um médico, que pode escolher orientar ou não o uso do soro antiescorpiônico. Este soro é o antiveneno desenvolvido para tratar as picadas do escorpião e está disponível em hospitais de referências do SUS (Sistema Único de Saúde).

Os casos mais leves não precisam do soro, que é necessário apenas nos casos mais graves. A pessoa picada pode ter dor imediata, vermelhidão, sudorese e inchaço no local.

Caso seja picado por um escorpião, é necessário procurar um hospital mais próximo e, se possível, levar o animal para ser identificado pelos médicos. Além disso, é recomendado lavar o local da picada com água e sabão.

Como se prevenir?

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a prevenção é feita com cuidados como: acondicionar o lixo domiciliar em locais adequados e fechados, manter os jardins e quintais limpos e sem entulhos, manter a grama aparada, evitar que roupas encostem no chão ou parede, vedar frestas nas paredes, forro e assoalho, evitar colocar a mão em buracos ou locais e sacuda as roupas e sapatos antes de usá-los.

O que Ana Maria Braga falou sobre o acidente?

Após a notícia de que foi parar no hospital por causa de um escorpião tomar conta da internet, a apresentadora Ana Maria Braga se pronunciou nas redes sociais. "Estou aqui passando para agradecer o carinho, a preocupação de todos. Realmente, eu pisei em um... rapaz do céu! Um escorpião. Já imaginou essa brincadeira? Um negócio desse! Olha a situação... Está aqui, amanhã (no programa de TV) eu conto, mas estou bem, estou em casa. Queria agradecer, inclusive, todos os médicos, o pessoal da Unesp, em Botocatu, que me receberam tão bem. Estou em casa, amanhã a gente se fala. Vou explicar, inclusive, essa onda de escorpião. Tenho alguns alertas a fazer, está bom? Obrigada pelo carinho", disse no vídeo.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu. "'Levar uma picada de escorpião é igual boleto no fim do mês: aparece do nada e dói no coração!' Rapaz do céu, não é que eu pisei onde não devia? Amanhã conto tudo para vocês, mas está tudo bem, tá? Vale o alerta que os bichinhos estão por tudo.", divertiu-se.

