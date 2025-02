A cantora Preta Gil, que passou por uma extensa cirurgia em dezembro de 2024, fala sobre a sua recuperação e a luta para estar no Carnaval de Salvador

Nesta sexta-feira, 28, a cantora Preta Gil, de 50 anos, decidiu coversar com os seus seguidores a caminho do Camarote Expresso 2222 e, além de exibir o look, ela expressou a sua felicidade por estar curtindo o Carnaval 2025 . A artista, que passou por uma extensa cirurgia no fim de 2024, fala sobre a sua luta para estar neste Carnaval de Salvador.

"Hoje vestindo Cortejo Afro, peguei do meu pai [Gilberto Gil] esse roupa, estava me vestindo, minha roupa ficou apertada, Dona Flora disse: 'Toma aqui'. Aí tô usando", contou a história do look por meio dos stories publicado em seu perfil no Instagram.

"Prontos para viver essa alegria, estou tão feliz, gente, só Deus sabe o quanto eu lutei para estar aqui. Literalmente. E consegui. Vou ficar um pouquinho no Camarote e volto para casa. Assim farei amanhã, né?", explicou.

Preta Gil curtiu a sua primeira noite de Carnaval de Salvador nesta quinta-feira, 27, no camarote da sua família Expresso 2222. Da sacada, a famosa interagiu com Tatau e Margareth Menezes, que estavam no trio elétrico do bloco Os Mascarados. "Saúde, Pretinha, a gente ama você", desejou o cantor à filha de Gilberto Gil.

Preta Gil celebra sua ida ao carnaval de Salvador

Preta Gil está em Salvador, na Bahia, para curtir o Carnaval de 2025 após quase dois meses internada em São Paulo. A cantora viajou para aproveitar a folia ao lado da família e dos amigos.

"Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa", disse ao site Alô Alô Bahia.

Então, Preta comentou que estava ansiosa para chegar em Salvador. "Eu não ia conseguir ficar mais um ano assistindo carnaval pela televisão, como foi em 2023. Em 2024 em vim três dias no camarote [Expresso 2222]. E para mim estar aqui hoje é uma vitória. Foi uma caminhada muito dura, mas com muita vitória", declarou. Confira!

