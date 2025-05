Com doença sem cura, Céline Dion faz aparição rara e manda recado

Em 2022, a cantora canadense Céline Dion, de 57 anos, foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida; ela fez uma participação surpresa no Eurovision Song Contest 2025

A cantora canadense Céline Dion, de 57 anos, empolgou os seus fãs ao surgir, em vídeo publicado nesta terça-feira, 13, fazendo uma participação surpresa no Eurovision Song Contest 2025 . A aparição rara acontece após ela ser diagnosticada, em 2022, com a Síndrome da Pessoa Rígida - uma condição rara e sem cura.

A aparição rara de Céline foi publicada na conta oficial do concurso musical no Instagram. Na ocasião, a artista, que venceu o evento em 1988, apareceu no telão durante a semifinal, que aconteceu em Basileia, na Suíça.

"A Suíça sempre terá um lugar especial no meu coração. Foi o país que acreditou em mim e me deu a chance de fazer parte de algo extraordinário. Vencer o festival foi um momento transformador para mim e sou muito grata a todos que me apoiaram.", disse ela, que não pôde comparecer ao evento por causa de sua mobilidade.

"Nada me faria mais feliz do que estar com vocês em Basileia nesse momento. A Suíça sempre vai ter um lugar especial no meu coração, é o país que acreditou em mim e me deu a chance de fazer parte de algo tão extraordinário", continuou.

"Ganhar o Eurovision Song Contest em 1988 pela Suíça foi um momento que transformou a minha vida. Sou muito grata por todo mundo que me apoiou. Agora, 37 anos depois, é tão lindo e emocionante ver a Suíça sediar este evento incrível mais uma vez", pontuou.

E encerrou: "Ao povo da Suíça, muito obrigado pelo amor de vocês. A noite é de vocês e espero que se sintam tão orgulhosos quanto eu".

Veja abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eurovision Song Contest (@eurovision)

Síndrome da Pessoa Rígida

De acordo com o site Drauzio Varella, a Síndrome da Pessoa Rígida é uma doença neurológica rara, caracterizada por espasmos musculares dolorosos e rigidez muscular.

O diagnóstico acontece por meio de uma avaliação e exame clínicos para avaliar o tônus muscular e a sensibilidade. Além disso, podem ser realizados exames laboratoriais que pesquisam anticorpos específicos e um eletroneuromiografia, exame que avalia a eletrofisiologia do músculo.

“O tratamento da síndrome da pessoa rígida tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente, com medicações para aliviar os sintomas e também terapias físicas para melhorar a sensação do músculo e promover o relaxamento muscular. Não existe cura até o momento”, explica o site.

Leia também: Adele se declara após encontrar Celine Dion: 'Te amo muito'