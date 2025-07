Com demência, Bruce Willis apresenta piora em estado de saúde, diz site

O ator Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal em 2023, estaria em um estágio avançado da doença e com dificuldades

O ator Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, teria apresentado uma piora em seu estado de saúde. De acordo com informações do portal norte-americano 'The Express Tribune', o astro de Hollywood teve a fala e a locomoção afetadas pelo avanço da doença.

Ainda segundo o veículo, Willis já não consegue mais falar, ler ou caminhar, estando em estágio praticamente não-verbal. Os familaires do artista, no entanto, não se pronunciou publicamente para confirmar ou negar as informações sobre o quadro de saúde do astro.

Inicialmente, em 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Porém, em fevereiro do ano seguinte, a família contou que a doença havia progredido para demência frontotemporal, que atinge a fala, comportamento e a função cognitiva.

Devido a condição, o ator decidiu se afastar dos holofotes e, desde então, passou a viver de forma reservada, fazendo raras aparições em público ao lado da família. Recentemente, a esposa do astro, Emma Heming Willis, publicou um desabafo sobre o diagnóstico de Bruce.

"Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu senti isso. Mas levei um tempo para perceber que, de fato, eu tinha alguma autonomia. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma", afirmou Emma em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Como Bruce Willis continuou atuando após diagnóstico?

Uma nova informação envolvendo a saúde de Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, foi revelado publicamente por Emma Heming, esposa do astro. Em seu novo livro, 'The Unexpected Journey', ela contou como o artista continuou atuando em meio à batalha contra a doença.

Segundo informações do 'Daily Mail', que teve acesso à obra, a companheira de Willis explicou que um amigo próximo ao ator repassava, de forma discreta, os diálogos durante as filmagens. Com o 'truque', o famoso conseguiu desempenhar papeis em 'Assassino' (2023) e 'Detective Knight' (2022-2023) sem que o público soubesse da condição.

