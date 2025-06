Com câncer, Jessie J passa por cirurgia e conta como está a recuperação

Após revelar que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial, a cantora britânica Jessie J passou por uma cirurgia

Após revelar que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial, a cantora britânica Jessie J passou por uma cirurgia. Nesta segunda-feira, 23 , fez uma publicação nas redes sociais para compartilhar registros do procedimento e atualizou os fãs sobre sua recuperação.

Nas imagens compartilhadas, ela apareceu no hospital e mostrou foto das marcações realizada pelo médico em seu colo. "Esta publicação conta com alguns dos altos e baixos honestos das últimas 48 horas. Vou sempre mostrar as partes boas e difíceis de qualquer jornada que eu passar. Grata ao meu médico/cirurgião e a todas as enfermeiras que cuidaram de mim e de toda a minha família/amigos que vieram visitar", escreveu ela na legenda.

Logo depois, a britânica contou que já está em casa descansando e no aguardo dos resultados. Ela ainda fez uma brincadeira sobre o namorado, o jogador de basquete Chanan Safir Colman e demonstoru seu apoio às pessoas que estão passando por algo parecido. "Chanan está vestido de enfermeira. Não, não é, mas engraçado de imaginar. Ainda estou abraçando todo mundo passando por algo difícil agora. Todos nós temos isto!"

Nos comentários, os fãs desejaram melhoras. "Enviando todo o meu amor. Você é uma mulher forte", comentou uma. "Deus te abençoe na recuperação, Jessie querida! Pessoa que admiro, que tenho maior amor. Enviando muito amor pra você", comentou outra. "Você é forte minha rainha, minha vida, minha luz, meu coração! Amo-te! Você já venceu o câncer!", declarou uma terceira pesssoa.

Quando Jessie J revelou diagnóstico de câncer?

No início de junho, ela contou que decidiu dividir a notícia com os fãs antes que o assunto fosse divulgado pela mídia. "Antes do segredo vazar: eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou enfatizando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", disse a artista na publicação.

