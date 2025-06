Com câncer em remissão, Simony desabafa sobre sessão de imunoterapia

A cantora e apresentadora Simony segue o tratamento oncológico após ter sido diagnosticada com um tumor no intestino em agosto de 2022

A cantora e apresentadora Simony, de 48 anos, passou por uma sessão de imunoterapia nesta terça-feira, 17, e decidiu abrir o coração ao falar sobre o procedimento que é feito a cada 21 dias . Em texto publicado em seu perfil no Instagram, ela escreveu sobre o tratamento oncológico. Diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022, Simony anunciou que a doença estava em remissão em janeiro de 2023 .

"Deus, obrigada… Olha onde eu cheguei! A última palavra é sempre Tua. Medicina e fé — a mistura perfeita pra dar certo. Eu estou aqui. Viva. De pé. Grata. E você também pode. Visualize sua cura, sinta, acredite. Gratidão eterna ao hospital que me acolheu com amor, Hcor, e ao meu médico, Dr. Fernando Maluf, que junto com sua equipe me conduziu até aqui. A cura começa com fé. E continua com amor.", disse na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony passou por quimioterapia, radioterapia e segue fazendo imunoterapia pelos próximos anos.

Foto rara com o filho mais velho em data especial

No dia 5 de junho, a cantora Simony publicou uma emocionante homenagem ao filho mais velho, Ryan, que completou 24 anos de vida na ocasião.

Em seu perfil oficial, Simony compartilhou uma sequência de cliques raros do primogênito, sendo a primeira foto do jovem ainda bem pequeno. Os dois registros seguintes são da cantora ao lado do herdeiro já na fase adulta. Veja!

Leia também: Com câncer em remissão, Simony reflete sobre retorno à academia: "Recomeçar"