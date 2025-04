Claudia Raia surge com os olhos inchados e explica o que aconteceu

Claudia Raia revela situação inusitada que a deixou com o rosto inchado antes de momento importante na carreira

A atriz Claudia Raia passou por um sufoco antes de brilhar no palco do show de 60 anos da Globo na noite de segunda-feira, 28. Nas redes sociais, ela contou que ficou com os olhos inchados e o rosto avermelhado por causa de uma questão de sua saúde.

A estrela teve um angioedema, que é um inchaço dos tecidos e mucosas em decorrência de reações alérgicas, poucas horas antes do show, mas conseguiu se recuperar.

"O dia em que a Globo comemora 60 anos, eu comecei a me preparar para uma série na Netflix. Tive uma reação alérgica. Eu não sei o que dizer. Claudia Raia explodindo de emoção a ponto de ter um angioedema que quase me impediu de fazer parte do show, mas eu ia entrar de qualquer jeito. Inchada, acabada, cheia de edema”, disse ela, que deu um show no palco ao reinterpretar a personagem Tancinha, da novela Sassaricando.

Claudia Raia não é mais artista fixa da Globo

A atriz Claudia Raia não tem mais um contrato fixo com a Globo. Portanto, ela pode trabalhar em outras emissoras e serviços de streaming. A parceria dela com a emissora carioca foi encerrada em julho de 2024, após 40 anos de contrato.

"Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Quantas pessoas você pode ser em 40 anos. Eu fui muitas. Fui mocinha, vilã, amei, fui amada, odiei, fui odiada, viajei a outras épocas, vivi de tudo um pouco. E sendo tudo isso me tornei a prima, a amiga, a irmã, a tia, me tornei íntima de milhões de pessoas. Tudo isso, pela tela da TV Globo. Lancei tendência, entrei no trending topics, virei meme. Neste ano, das nossas bodas de esmeralda, decidimos abrir nosso relacionamento. Vou viver outras histórias, sempre sabendo que na TV Globo eu tenho uma casa", disse ela na época.

E completou: "É o lugar onde aprendi tudo de teledramaturgia, fiz amigos, uma vida inteira, ganhei filhos que a teledramaturgia me deu. Uma família que segue ao meu lado até hoje. Aonde fui tão feliz. Mas o mundo mudou, o mercado mudou, e eu entendo isso, completamente, como alguém que ama mudanças e novidades. Porque eu sou bem novidadeira. Estou muito animada pelo o que vem nesse novo momento, nesse novo caminho. Não é um adeus. É um até logo. Daqui a pouco estou de volta nas telas da TV Globo pra contar novas histórias, pra criar novos memes, novos bordões, pra continuar fazendo parte da história da TV brasileira. Obrigada por tanto, TV Globo. E até daqui a pouco".