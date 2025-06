Clara Maia rompe ligamento do joelho durante gestação de gêmeos e médico explica: 'Doloroso'

Na última quarta-feira, 25, Clara Maia confirmou em suas redes sociais que seu joelho 'saiu totalmente do lugar' após romper o ligamento da região

Na última quarta-feira, 25, Clara Maia (32) deixou os fãs nas redes sociais preocupados após confirmar que seu joelho "saiu totalmente do lugar". A influenciadora digital, que está grávida de gêmeos, rompeu o ligamento patelo-femoral medial. Logo após perceber a torção, a esposa de André Coelho (37) procurou ajuda médica para verificar se está tudo certo com os bebês.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que o ligamento patelo-femoral medial é um dos muitos ligamentos do joelho. "Ele fica na parte interna do joelho e é o responsável por estabilizar a patela (antigamente chamada de rótula) e impedir que ela se desloque lateralmente", destaca.

"Quando esse ligamento está lesado, há uma instabilidade da patela, que pode, em certos movimentos, se deslocar lateralmente. O deslocamento (também chamado de luxação) lateral da patela é um quadro bastante doloroso e precisa ser corrigido rapidamente, com a colocação da patela no lugar (chamada de redução)", acrescenta.

O ortopedista ainda aponta que a ruptura do ligamento se dá geralmente no primeiro episódio de luxação (deslocamento) da patela e, depois desse, a patela pode sair do lugar outras vezes, com mais facilidade que no episódio inicial: "Durante a gestação, devido à ação hormonal, existe uma maior frouxidão dos ligamentos, facilitando a ocorrência do deslocamento".

Como está grávida de gêmeos, a indicação foi de que a influenciadora digital não realizasse exames de imagem. Apesar disso, o especialista ressalta que pode ser realizada a ressonância magnética, desde que sem contraste. "Muitas vezes é necessária cirurgia para que a patela não se desloque mais. Quando indicada a cirurgia, ela não é realizada durante a gestação, podendo ser programada para depois sem prejuízo, até mesmo porque após o puerpério, os ligamentos ficam menos frouxos, e só então será possível avaliar com mais precisão a necessidade de cirurgia", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clara Maia | ACFIT2 (@claramaia_)

Leia também: 'Power Couple': Ex-participantes revelam segredo inédito do programa; confira