Cirurgião de Tierry explica transformação estética do cantor: 'Buscando um refinamento sutil'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião-dentista Bruno Camargo, responsável pela transformação de Tierry, deu detalhes do procedimento do artista

Os procedimentos estéticos 'indetectáveis' estão em alta e têm ganhado força entre celebridades que desejam rejuvenescer o visual sem perder a naturalidade. Um exemplo recente é a transformação facial do cantor Tierry, que passou por harmonização com foco em realce discreto dos traços, sem exageros.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião-dentista Bruno Camargo, especialista responsável pelo procedimento no artista, reforça que o segredo está no equilíbrio: "A harmonização é sobre detalhes, o que faz toda a diferença". Adepto da filosofia do 'menos é mais', o profissional detalha os cuidados adotados para entregar um resultado refinado e ao mesmo tempo quase imperceptível ao olhar comum.

O que foi feito no rosto de Tierry?

Segundo o especialista, o rosto do cantor passou por uma transformação visível, mas extremamente natural: "A transformação visível e natural no rosto do Tierry, resultando em uma harmonização indetectável, foi alcançada por meio de uma combinação de procedimentos que atuaram em diferentes áreas, buscando um refinamento sutil em vez de mudanças drásticas", explicou Bruno.

Entre os procedimentos aplicados estão:

Ultrassom microfocado : atuou na firmeza da pele, principalmente na região da papada e bochechas, promovendo efeito lifting e suavizando a flacidez.

: atuou na firmeza da pele, principalmente na região da papada e bochechas, promovendo efeito lifting e suavizando a flacidez. Preenchimento com ácido hialurônico : aplicado na mandíbula e no mento, com o objetivo de alongar e afinar o rosto, sem exagerar no volume.

: aplicado na mandíbula e no mento, com o objetivo de alongar e afinar o rosto, sem exagerar no volume. Toxina botulínica (botox): usada na testa e ao redor dos olhos para suavizar rugas e linhas de expressão, proporcionando um ar mais descansado.

"A chave para o efeito 'indetectável' reside no fato de que Tierry optou por mudanças sutis que mantiveram suas características naturais", destacou o cirurgião.

Como evitar exageros na harmonização facial?

O receio de resultados artificiais ou exagerados ainda afasta muitas pessoas dos consultórios. Por isso, o caso de Tierry chama atenção: ele conseguiu um efeito natural, elegante e alinhado à própria identidade facial.

"Para garantir que o resultado da harmonização facial de Tierry não ficasse artificial e para evitar o temido efeito overfilled, o processo de planejamento seguiu a filosofia de que 'menos é mais'", afirmou Camargo.

Ele lista os principais critérios técnicos usados para evitar exageros:

Análise facial detalhada , respeitando simetrias e proporções individuais;

, respeitando simetrias e proporções individuais; Escolha adequada de produtos e quantidades ;

; Planejamento personalizado com o paciente , para alinhar expectativas realistas;

, para alinhar expectativas realistas; Aplicação precisa e em camadas corretas, com técnicas que priorizam discrição.

"Em resumo, a garantia de um resultado natural e a prevenção do 'efeito overfilled' dependem de um planejamento meticuloso baseado na individualidade do paciente, na habilidade técnica do profissional e na moderação dos procedimentos", afirma o especialista.

O que considerar antes de fazer harmonização facial?

Com o aumento da procura por harmonizações sutis, como a de Tierry, o cirurgião faz um alerta importante para quem está cogitando esse tipo de intervenção estética:

"É fundamental que as pessoas que consideram fazer uma harmonização facial estejam cientes de alguns cuidados e alertas essenciais antes de tomar uma decisão", alerta Bruno.

Entre os pontos que ele considera indispensáveis, estão:

Valorizar a naturalidade , buscando a melhor versão de si mesmo;

, buscando a melhor versão de si mesmo; Escolher um profissional experiente e qualificado , que respeite a anatomia do rosto;

, que respeite a anatomia do rosto; Participar de uma análise facial criteriosa , sem pressa para realizar os procedimentos;

, sem pressa para realizar os procedimentos; Alinhar expectativas e entender os limites do que pode ser feito , evitando comparações com outras pessoas;

, evitando comparações com outras pessoas; Compreender os produtos e técnicas utilizadas , garantindo mais segurança no processo;

, garantindo mais segurança no processo; Evitar modismos e padrões estéticos inalcançáveis, focando na individualidade.

"Em suma, a decisão de fazer uma harmonização facial deve ser ponderada, com muita pesquisa, cautela e priorização da naturalidade e da segurança, sempre em parceria com um profissional ético e qualificado", conclui o cirurgião.

