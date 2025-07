Cirurgia para mudar cor dos olhos ganha fama entre famosos, mas médicos alertam para riscos severos

Após relato de Andressa Urach, especialistas reforçam que procedimento pode causar cegueira irreversível

A busca pelo "olhar dos sonhos" está crescendo no universo das celebridades e das redes sociais, mas especialistas continuam em alerta: a cirurgia para mudar a cor dos olhos não é apenas perigosa, mas pode deixar sequelas graves, incluindo a perda total da visão. O tema voltou aos holofotes após a modelo e influenciadora Andressa Urach contar que passou pelo procedimento e viveu dores intensas e complicações visuais.

Atualmente, a técnica mais usada para alteração permanente da cor dos olhos é a implantação de próteses coloridas na íris. Porém, entidades médicas como a American Academy of Ophthalmology (AAO) e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) condenam a prática. A intervenção provoca atrito constante com estruturas delicadas do olho, podendo gerar glaucoma, catarata precoce, inflamações intraoculares severas, lesões na córnea e aumento irreversível da pressão ocular.

O oftalmologista Dr. Leandro Telles explica que muitas pessoas se iludem ao pensar que a cirurgia é simples ou estética. "Estamos falando de um órgão muito sensível. Mexer dentro do olho para fins puramente estéticos é algo totalmente contraindicável. Não há cirurgia segura para esse fim", alerta.

Outro risco está na clandestinidade do procedimento. Como a cirurgia não é autorizada no Brasil, muitos pacientes viajam para países onde há menos fiscalização, como México, Turquia ou Tunísia. Nessas regiões, clínicas oferecem a cirurgia a custos mais baixos, mas sem garantias de segurança ou acompanhamento pós-operatório adequado.

Apesar dos alertas, cresce o interesse pelo procedimento, impulsionado por celebridades e pelas redes sociais. No TikTok, vídeos sobre mudança de cor dos olhos acumulam milhões de visualizações, com usuários mostrando resultados supostamente "perfeitos". Médicos, no entanto, lembram que muitas dessas postagens escondem complicações sérias ou são patrocinadas por clínicas.

No caso de Andressa Urach, ela relata não só dores, mas sensibilidade à luz e dificuldade para enxergar claramente após o procedimento. Hoje, faz alertas públicos sobre os riscos e diz que não recomendaria a cirurgia a ninguém.

Para quem deseja mudar a cor dos olhos sem correr riscos, a orientação médica é recorrer às lentes de contato coloridas, que oferecem efeito estético temporário sem mexer na estrutura ocular.

A busca pelo "olhar ideal" pode parecer atraente, mas, como reforçam especialistas, mexer com a saúde ocular é uma escolha que exige extrema responsabilidade. Afinal, nenhum padrão estético vale a perda da visão.

