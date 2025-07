Cirurgia de genro de Tom Cavalcante acende alerta: 'Leva no mínimo um ano'

Em entrevista para a CARAS Brasil, a cirurgiã Heloise Manfrim analisa os impactos da rinoplastia feita por Cristiano Deyvid, genro de Tom Cavalcante

O cantor sertanejo Cristiano Deyvid (34), casado com a influenciadora Maria Cavalcante (25), filha do humorista Tom Cavalcante, revelou que passou por uma cirurgia plástica no nariz. Em recuperação após a rinoplastia, o artista compartilha momentos ao lado da esposa, que tem sido sua cuidadora nesse período delicado.

Em entrevista para a CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim explicou os detalhes do procedimento, bastante procurado, segundo ela, especialmente por pacientes mais jovens. “A rinoplastia é uma cirurgia bastante procurada, principalmente pelos pacientes mais jovens. Não que os mais velhos não busquem, mas os mais jovens têm uma tendência maior a buscar a melhoria estética, porque muitas vezes o formato do nariz pode incomodar até mesmo no convívio social desses pacientes”, afirma.

Cuidados, expectativas e riscos da rinoplastia

Apesar da popularidade do procedimento, a médica ressalta que o processo de adaptação à nova aparência pode ser desafiador: “O que eles precisam entender é que, por se tratar de uma cirurgia no rosto, normalmente o edema — o inchaço — pode demorar um pouco mais a desaparecer, e eles podem se estranhar por algum tempo. É sempre importante o acompanhamento psicológico antes da cirurgia, porque nos primeiros seis meses é comum que os pacientes se estranhem um pouquinho com a nova imagem”, alerta.

Além da estética, a rinoplastia também pode ter uma função reparadora, como pontua a especialista: “Juntamente com a cirurgia estética, é importante analisar também a parte funcional, porque muitas vezes o procedimento pode ser utilizado para corrigir alguma alteração respiratória, por exemplo. E é fundamental que o médico que vá realizar a cirurgia saiba disso previamente”.

Pós-operatório exige paciência e cuidados específicos

O pós-operatório exige atenção e disciplina: “Basicamente, os cuidados pós-operatórios são semelhantes aos de qualquer outro procedimento: desde a alimentação, que deve ser adequada, até o repouso relativo — nunca absoluto. É preciso seguir orientações como não assoar o nariz, tomar cuidado com pequenos traumas, evitar o uso de óculos no primeiro mês e também evitar a exposição solar nesse período”, orienta Heloise.

O resultado final, no entanto, pode demorar: “Diferentemente da cirurgia corporal, a rinoplastia leva no mínimo um ano para apresentar o resultado final. E ainda assim, falamos de dois a cinco anos para que todo o edema se resolva completamente e para que a ponta do nariz atinja sua posição definitiva”, explica.

Resultado natural é o ideal

A cirurgiã também comenta sobre a expectativa estética que muitos pacientes trazem para o consultório: “Há, sim, um risco de frustração estética, principalmente por parte de pacientes que desejam um resultado muito artificial. Cada vez mais, os cirurgiões estão optando por um resultado natural, nada daquele tipo 'nariz de Barbie'. A naturalidade é importante justamente para que poucas pessoas percebam que foi realizada uma rinoplastia”, conclui.

