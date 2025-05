Cirurgia de Ana Paula Renault acende alerta sobre recuperação: 'Doloroso'

Na última quinta-feira (15), Ana Paula Renault foi internada às pressas e passou por uma cirurgia de emergência ao ser diagnosticada com hérnia de disco

Na última quinta-feira (15), Ana Paula Renault foi internada às pressas para realizar uma cirurgia de hérnia de disco de emergência. Em suas redes sociais, a ex-BBB contou que chegou ao pronto atendimento com "dores fortíssimas" e "perda do movimento do pé esquerdo". No dia seguinte, a apresentadora confirmou que seguiria em recuperação e sob observação médica.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano fala sobre o diagnóstico de Ana Paula Renault e ressalta que a cirurgia de hérnia de disco é realizada somente em casos de urgência. "A alteração de sensibilidade no pé, descrita pela jornalista, acontece por uma hérnia na região lombar baixa, possivelmente na transição com o sacro (parte da coluna que se articula com a bacia, logo abaixo da coluna lombar), levando a uma compressão de raízes nervosas no local", explica.

"O pós-operatório dessa cirurgia pode ser doloroso. O procedimento cirúrgico, apesar de necessário, é uma agressão ao organismo e irá causar dor. A intensidade da dor irá depender de quanto foram manipuladas as estruturas, vértebras, ligamentos e outras partes moles em geral. Em geral, logo após a cirurgia, existe melhora dos sintomas neurológicos, sendo a dor pós-operatória mais relacionada à intervenção cirúrgica. A dor pós operatória pode e deve ser controlada com gelo, analgésicos, fisioterapia e outras medidas que irão reduzir o desconforto nessa fase", acrescenta.

Além disso, o ortopedista aponta que a reabilitação em casos como o da jornalista não tem a necessidade de um longo repouso. "Conforme a dor melhora, o paciente vai sendo estimulado a andar e retomar gradualmente as atividades com auxílio de fisioterapia e, no início, de um apoio. Em geral, a recuperação é boa, com retomada de uma vida normal após a reabilitação", finaliza.

