  Bem-estar e Saúde
  2. Choro de Neymar acende alerta na visão de psicóloga: 'Esse acontecimento reforça'
Bem-estar e Saúde / MENTAL

Choro de Neymar acende alerta na visão de psicóloga: 'Esse acontecimento reforça'

Após derrota, Neymar saiu do campo em lágrimas; em conversa com a CARAS Brasil, a psicóloga Lillian Vendrame alertou sobre o caso

Dra. Lilian Vendrame
por Dra. Lilian Vendrame

Publicado em 27/08/2025, às 15h30

Neymar
Choro de Neymar: Psicóloga alerta sobre o caso - Getty Images/SportPressPhoto

Neymar (33) caiu no choro após uma derrota do Santo no domingo (17): o time levou uma goleada de 6 a 0 contra o Vasco. Após isto, o craque desabafou em entrevista para o Globo Esporte: "Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo". Em entrevista à CARAS Brasil a psicóloga Lilian Vendrame alertou para o caso.

Momento de tristeza

As lágrimas do jogador trazem foco para muitos sentimentos, entre eles, a tristeza. A especialista avalia: "Primeiro, devemos reconhecer o poder da tristeza. Por que o ser humano tem a tristeza? Para que ele possa refletir sobre as situações e a partir dessa reflexão poder fazer as mudanças necessárias para gerar resiliência. Como passar por esse momento de tristeza e encontrar a força para reerguer? Então, primeiro, entender, reconhecer esse sentimento de tristeza, saber o motivo. É muito importante o Neymar mostrar que estava triste, mostrar esse choro para mostrar também que por trás de uma estrela existe um ser humano, que sente um ser humano que vibra com o que está fazendo ali e que a partir do momento que ele demonstra, reconhece essa emoção. Assim ele pode desenvolver resiliência."

Fortalecimento

Lilian dá dicas de como treinar a mente para momentos como os que o jogador passou: "A gente treina a mente com treinamento de autocompaixão, com foco, com meditação, com entender sobre mais como os meus pensamentos enxergam o mundo. É necessário entender quais pensamentos são pensamentos distorcidos e quais pensamentos refletem a realidade. Ele demonstrar essa fraqueza parece que assusta as pessoas e elas enxergam como fraqueza. Na verdade, ele ali entrega as emoções do momento para que ele possa se reerguer depois. Uma pessoa que não sente as emoções não é sinal em que ela tá bem regulada das emoções."

No entanto, o momento de vulnerabilidade expõe outros traços dele, segundo Vendrame: "Quem consegue sentir as emoções e as gerenciar, refletir, olhar para os seus pensamentos e praticar esse autoconhecimento. No fim das contas, as lágrimas de Neymar mostram que o craque não é apenas um ídolo, mas também humano. E justamente aí reside a grande força de qualquer atleta: a capacidade de transformar quedas em degraus para se levantar ainda mais forte."

Exemplo

Por fim, a psicóloga e neuropsicóloga especialista em adolescentes fala sobre como o ocorrido traz algo positivo para o jogador e para seus fãs, formados, em geral, pelo público mais jovem: "Esse acontecimento com Neymar reforça que a prática da autorregulação emocional é importante para jogadores. Muitos adolescentes são fãs do Neymar. E os meninos hoje em dia são ensinados que eles precisam ser muito, como eu posso dizer, agressivos, que eles não podem mostrar emoção. Então acho que o Neymar trazer essa fragilidade nesse momento também pode ser algo muito importante para este público".

Dra. Lilian Vendrame

Dra. Lilian Vendrame é psicóloga (CRP 06/65755) e neuropsicóloga especialista em adolescência. Formada em terapia cognitivo-comportamental, é especialista em psicologia analítica junguiana e possui capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP. Além disso, é autora do livro "Orientação construtiva: fortalecendo conexões entre mães e Adolescentes".

Neymarsantos

