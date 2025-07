Celebridades e condições de pele: o que aprendemos com elas?

Descubra as doenças e cuidados dermatológicos enfrentados por famosos — e o que isso revela sobre saúde pública e autoestima

As celebridades, muitas vezes vistas como padrões de beleza inalcançáveis, também enfrentam desafios dermatológicos comuns como melasma, psoríase, vitiligo e rosácea. Compartilhar essas experiências abriu caminho para debates importantes sobre saúde da pele, autoestima e cuidados acessíveis.

1. Melasma: manchas além da estética

Muito presente em mulheres, especialmente após ciclos hormonais, o melasma se manifesta como manchas acastanhadas no rosto ou colo. Fatores como exposição solar, inflamação e genética são desencadeantes clássicos. Entre as famosas com histórico do problema estão Ivete Sangalo, Paolla Oliveira e Cleo.

Um estudo na revista Dermatology revelou que até 45% das pessoas com melasma relatam impacto significativo na autoestima e qualidade de vida. Por isso, além do uso de protetor solar e tratamentos tópicos, opções como laser, peelings e terapia com luz são cada vez mais utilizadas.

2. Psoríase: quando a pele inflama

Kim Kardashian, Kelly Key e Britney Spears já falaram publicamente sobre suas lutas contra a psoríase. Essa doença crônica atinge até 3% da população global — o que representa mais de 125 milhões de pessoas.

Os tratamentos evoluíram com o uso de cremes anti-inflamatórios e, mais recentemente, terapias biológicas que visam o sistema imunológico . Dermatologistas ressaltam a importância do acompanhamento psicológico, já que os sintomas afetam bem-estar e imagem pessoal.

3. Vitiligo: visibilidade em cena

A modelo Winnie Harlow tornou-se ícone ao brilhar com vitiligo — condição autoimune caracterizada pela perda de melanina. O vitiligo ocorre em cerca de 1‑2% da população mundial, e seu diagnóstico não envolve risco de contágio.

Apesar de não limitante, o vitiligo pede cuidados, especialmente contra exposição solar nas áreas despigmentadas.

4. Rosácea e eczemas: nem só beleza

Rosácea é outra condição crônica, com vermelhidão, vasos visíveis e propensão a acne. Um caso emblemático foi o goleiro Alisson Becker durante a Copa de 2018. A abordagem terapêutica inclui cremes anti-inflamatórios, antibióticos tópicos e filtros solares específicos.

Já o eczema, identificado em Kim e Britney, gera inflamação e descamação. Seu tratamento varia conforme a causa, e geralmente exige diagnóstico médico detalhado.

Por que isso é relevante para você?