Causa da morte da cantora Sol é revelada e médico explica: 'Não é uma doença em si'

Sucesso nas décadas 1980 e 1990, a cantora Sol faleceu no último sábado,12, e a causa da morte foi revelada pela assessoria da artista

A cantora Sol, que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990, faleceu no sábado, 12. Ela foi encontrada sem vida em sua casa por um casal de amigos. Agora, a causa da morte foi revelada. De acordo com o colunista Jeff Benício, do site Terra, o assessor de imprensa de Sol, o cantor e influencer André Scarcelli, informou que ela morreu em decorrência de um mal súbito .

O que diz o médico?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ele explica.

"O mal súbito não é uma doença em si, mas sim o nome dado para uma morte que acontece de forma inesperada, geralmente por uma causa súbita e grave que interrompe o funcionamento do coração ou do cérebro", aponta.

Segundo o neurocirurgião, quando alguém 'morreu de mal súbito', nada mais é que uma expressão genérica usada para descrever uma morte inesperada e rápida, sem sinais prévios claros. Na prática médica, o 'mal súbito' pode ter várias causas, como um infarto, uma arritmia cardíaca grave, uma hemorragia cerebral (como um aneurisma rompido) ou até uma crise convulsiva severa.

Tem como evitar o mal súbito?

Embora nem sempre seja possível evitar completamente um mal súbito, existem formas de reduzir bastante o risco. Abaixo, o Dr. Guilherme Rossoni lista alguns pontos para manter a atenção com a saúde e evitar complicações.

"Manter os exames em dia, mesmo quando a pessoa se sente bem, é fundamental, especialmente aqueles que avaliam o coração e o cérebro. É muito importante cuidar da saúde como um todo"; "Controlar doenças como pressão alta, diabetes e colesterol"; "Manter uma alimentação equilibrada"; "Praticar atividade física regularmente"; "Evitar o uso de cigarro e álcool em excesso"; "Tentar reduzir o estresse no dia a dia";

"Também é essencial ficar atento aos sinais que o corpo pode dar, como desmaios, dores de cabeça fortes e repentinas, palpitações, alterações na visão ou na fala, confusão mental ou dormências. Esses sintomas podem ser avisos de que algo não vai bem e merecem avaliação médica o quanto antes", finaliza o especialista.

Quem era a cantora Sol?

A cantora Sol iniciou a carreira artística ainda muito jovem, com apenas 7 anos de idade. O primeiro sucesso, porém, aconteceu aos 16, quando lançou o single 'Meu Gatinho'. Com isso, a artista passou a se apresentar em programas de auditórios na TV na década de 1980.

Leia mais em: Cantora Sol, sucesso na década de 1980, é encontrada sem vida aos 59 anos

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: