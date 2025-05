Cauã Reymond choca Gracyanne Barbosa com técnica abdominal avançada

Seguidor de uma rotina saudável, Cauã Reymond choca até Gracyanne Barbosa ao mostrar que faz a técnica de vacuum abdominal; veja

O ator Cauã Reymond sempre impressiona com seu físico sarado e neste domingo, 18, chocou os internautas e até a musa fitness Gracyanne Barbosa com uma técnica abdominal. Em um vídeo, o galã mostrou que está bastante avançado no vacuum abdominal, técnica de contração que ajuda a fortalecer os músculos e que é bastante utilizada pela ex-BBB .

Sentado ao ar livre, o intérprete de César, de Vale Tudo, novela das nove, surgiu fazendo o exercício concentrado e chamou a atenção com sua habilidade. "Respira e não pira", disse ele na legenda ao aparecer realizando a técnica, que também demanda respiração controlada e consciência corporal.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem a flexibilidade do ator. "Muito bom, mano!", escreveu Marcos Mion. Gracyanne Barbosa, que sempre exibe a técnica em sua rede social, também reagiu. "Técnica perfeita", aprovou ela.

Ainda nos últimos dias, Cauã Reymond impressionou ao exibir seu físico sarado em aparição na praia. O ator foi fotografado em um momento de folga, curtindo o dia de sol e até atendendo fãs.

É bom lembrar que o ator segue uma dieta saudável e uma rotina de exercícios. "Minha dieta é intensa, mas é leve. [...] Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate",detalhou e contou que toma caldo de rã ao participar do programa de Ana Maria Braga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond se pronuncia sobre rumores de briga com Bella Campos

Mistério revelado! Cauã Reymond quebra o silêncio nesta quinta-feira, 24, e se pronuncia pela primeira vez sobre os rumores de uma suposta briga com a atriz Bella Campos, sua colega de cena na novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da TV Globo. O ator, que interpreta César Ribeiro na novela, negou qualquer desentendimento com Bella Campos.

"Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação e hoje vai ser também, tá bom? Graças a Deus está tudo bem", evelou em entrevista ao Portal LeoDias. Sobre o boato de que não usava desodorante, o ator respondeu de forma breve: "Eu passo, eu passo, eu passo", declarou.

Leia também: Figurante entrega bastidores e revela convivência com Cauã Reymond e Bella Campos em 'Vale Tudo'