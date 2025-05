Caso Rodrigo Hilbert: Médica orienta sobre o que é preciso fazer para evitar infecção generalizada

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Manoela Souza detalha problema de saúde enfrentado por Rodrigo Hilbert enquanto estava na África do Sul

Rodrigo Hilbert (45) passou por uma cirurgia de emergência enquanto estava na África do Sul após sofrer uma queda durante uma corrida de mountain bike. Ele foi diagnosticado com um abscesso no final da coxa, quase chegando na região da nádega, que precisou ser drenado cirurgicamente para evitar uma infecção mais grave ou a evolução para uma condição catastrófica, como a fasciíte (infecção grave dos músculos, pele e tecidos subjacentes). Em entrevista à CARAS Brasil, médica clínica geral Manoela Souza detalha a condição enfrentada pelo marido de Fernanda Lima (47).

A especialista explica que um abscesso é uma coleção de pus, que se forma devido à infecção por bactérias ou outros microrganismos, causando inflamação, dor, vermelhidão e edema na região afetada. “No caso de Rodrigo, o abscesso é uma coleção de pus localizada na região da coxa, causada por uma infecção bacteriana após a queda e o trauma durante a atividade esportiva”, diz.

Questionada sobre o que pode causar o abscesso, a médica informa: “No caso dele, o abscesso foi causado por uma ferida resultante da queda de bicicleta, que permitiu a entrada de bactérias na pele, levando à formação do pus e inflamação”.

“Assim como no relato de Rodrigo, sinais de um abscesso incluem dor, vermelhidão, inchaço, calor na pele, além de uma sensação de formação de uma massa que pode estar sensível ao toque e com pus visível ou palpável. Furúnculos são abscessos localizados em pelos e costumam ser menores, enquanto cistos são bolsas fechadas, mais firmes, sem sinais de infecção aguda, como pus, vermelhidão ou calor”, emenda Manoela.

De acordo com a especialista, geralmente, o diagnóstico é feito clinicamente, pela avaliação do médico, com base na aparência e sintomas. Em alguns casos, pode ser solicitado ultrassom para avaliar melhor o volume ou localização.

“Como no caso de Hilbert, precisou ser drenado cirurgicamentee hospital de emergência devido à localização e gravidade do abscesso. Em outros casos, a drenagem pode ser feita em consultório, mas dependendo do tamanho ou do local, pode precisar de ambiente hospitalar”, fala Manoela.

Sobre o tratamento, a médica orienta que talvez seja preciso, além da drenagem, o uso de antibióticos por um período de 7 a 14 dias, dependendo da gravidade e da orientação médica. E ela ainda alerta para o risco da infecção se espalhar.

“Sim, como no caso do Rodrigo, há risco de a infecção evoluir para uma condição mais grave, como fasciíte ou infecção generalizada, se não for tratada a tempo. Por isso, a drenagem cirúrgica e rápida foi essencial”, pontua Manoela, acrescentando que se e o paciente tiver outros problemas de saúde, como diabetes, podem prolongar a recuperação e aumentar o risco de complicações. O tratamento nesses casos precisa de maior atenção, controle da doença e acompanhamento médico especializado”, finaliza.

