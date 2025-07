Carolina Dieckmann tem lábios queimados após reação alérgica, e médica explica causa: 'Reação'

Intérprete de Leila Catanhede em Vale Tudo, a atriz Carolina Dieckmann foi surpreendida por reação alérgica preocupante

No ar no remake da novela Vale Tudo, Carolina Dieckmann (46) levou um susto ao ter uma reação alérgica na boca. A atriz teve os lábios queimados por conta do problema durante um voo em maio deste ano.

"É gente, a boca queimou mesmo. Tá toda vermelha, ainda. Mas pelo menos a parte que estava em cima, ontem, já melhorou. Embaixo ainda está, fora da boca. Demorei muito para agir, foi isso. Mas amei as dicas de vocês. Vou seguir aqui, acho que hoje ela vai melhorar", explicou.

CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, sobre o que pode ter resultado na reação. Segundo a especialista, a causa pode estar relacionada a substâncias de produtos cosméticos. Além disso, fatores de cuidado com a saúde da pele.

"Em situações como a da Carolina, o mais provável é que o quadro tenha sido causado por uma dermatite irritativa nos lábios, um tipo de reação inflamatória da pele desencadeada por ressecamento intenso, atrito ou substâncias presentes em cosméticos, como batons ou balms. O ar seco da cabine do avião, com umidade muito baixa, favorece esse tipo de reação, especialmente em quem já tem pele sensível", diz.

Segundo a médica, o quadro mostrado pela intérprete de Leila da novela das nove pode se tratar de uma queilite irritativa, que ocorreu por uma inflamação inesperada causada por fatores externos ao corpo.

"Apesar de o inchaço nos lábios lembrar um angioedema, o quadro descrito pela atriz parece mais compatível com uma queilite irritativa — ou seja, um processo inflamatório causado por agressão à barreira cutânea. Em alguns casos, pode haver também uma dermatite de contato alérgica, especialmente se a pele entrou em contato com substâncias sensibilizantes. O angioedema verdadeiro geralmente ocorre de forma mais abrupta e pode estar associado a outros sintomas, como coceira intensa ou inchaço em outras partes do rosto", finaliza a especialista.