Carolina Dieckmann relata reação alérgica nos lábios: ‘Toda queimada’

Após voo de volta para casa, a atriz Carolina Dieckmann compartilha em suas redes sociais uma reação alérgica nos lábios

No último domingo, 04, a atriz Carolina Dieckmann compartilhou em suas redes sociais o perrengue que tem enfrentado após viagens de avião. Durante sua mais recente ida de São Paulo ao Rio de Janeiro, ela apareceu com uma reação alérgica nos lábios e aproveitou para dividir o momento com seus fãs.

Após visitar sua amigaPreta Gil no hospital e retornar para casa, a atriz revelou um problema recorrente nos lábios após voos. “Quantas vezes vocês já me viram reclamar aqui nas redes sociais da minha boca que não aguenta meia hora dentro do avião que já é motivo para ela dar esse escândalo todo? Ela começa a ficar vermelha e a doer. Depois começa a irritar e chega no final do dia estou assim, com o batom dez metros para cima e dez metros para baixo para ver se dá jeito. Olha isso! Estou com a boca toda queimada, parecendo uma palhacinha” , iniciou.

A atriz expressou preocupação com suas gravações na novela Vale Tudo, trama do horário nobre da TV Globo, que aconteceria nesta segunda-feira, 5. “A verdade é que fui passar o dia com a minha melhor amiga, num bate e volta Rio e São Paulo. Fui sentindo a minha boca dolorida, fui passando batom que a Preta tinha, tentando beber água, mas no voo de volta o negócio desenhou de um jeito… A boca triplicou de tamanho. Como é que eu vou gravar (a novela) amanhã assim? ", comentou Carolina.

A artista ainda brincou, dizendo que muitos irão afirmar que ela fez procedimentos estéticos para aumentar o volume dos lábios e explicou como cuidará da situação. "Invejosos dirão que botei boca, que ao invés de passar o dia com a minha amiga no hospital, na verdade, eu estava fazendo procedimentos e injetando coisas loucas na boca. Tentar de um tudo para operar um milagre", finalizou.

Confira como ficaram os lábios da atriz durante a reação alérgica:

Carolina Dieckmann tem reação alérgica após voo - Foto: Reprodução/Instagram



Como Carolina Dieckmann conseguiu lidar com a reação alérgica?

Carolina apareceu novamente em suas redes sociais nesta segunda-feira, 05, para mostrar como está o estado de seus lábios. "É gente! A boca queimou mesmo. Está toda vermelha ainda. Mas, pelo menos, a parte que tava em cima toda vermelha ontem, já melhorou. Demorei muito para agir", revelou.

A atriz contou que muitos fãs ajudaram com sugestões para diminuir a vermelhidão e o inchaço. " Um monte de gente mandou dica e eu vou seguir aqui. Mas acho que hoje vai melhorar! ", completou.

Carolina Dieckmann revela que seguirá dicas dos fãs - Foto: Reprodução/Instagram

