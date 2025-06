Carolina Dieckmann chora ao falar dos filhos e psicóloga alerta: 'Sensação de luto'

A atriz Carolina Dieckmann fala sobre drama vivido com os filhos e psicóloga detalha como pais podem enfrentar situação inevitável

Carolina Dieckmann chorou no programa Encontro após receber uma mensagem dos filhos, Davi Frotae José Worcman. A atriz revelou estar passando por um momento delicado: a chamada síndrome do ninho vazio , após ver os filhos saírem de casa para estudar no exterior.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explicou como essa vivência pode afetar profundamente a saúde emocional de mães e pais, especialmente quando a saída dos filhos acontece de forma tão abrupta e definitiva quanto uma mudança para outro país.

O que é a síndrome do ninho vazio?

A síndrome do ninho vazio não é uma condição clínica oficial, mas é reconhecida como uma fase marcada por sentimentos de perda, solidão e até mesmo crise de identidade, sobretudo entre mães. Segundo a psicóloga, esse vazio tem origem no rompimento com o ciclo da dedicação total aos filhos.

"A mãe vive em função dos filhos desde o positivo da gestação. É o processo de engravidar, de gestar uma criança, de amamentar, do parto, de educar. E não existe maior dedicação e doação do que a maternidade. A mulher é o lado que mais cede — cede por instinto materno, cede por convicções sociais. E quando toda essa dedicação acaba perdendo função, vem um vazio muito grande", afirma.

A psicóloga garante que a mãe vive uma espécie de luto nessa situação:"A gente sente um vazio muito grande quando cuida de uma pessoa doente que acaba falecendo, porque tem todo um ritual, todo um processo, toda uma entrega. Agora, quando é de um filho — que foi feito com tanto amor, durante tantos anos — a sensação é de luto, de falta de utilidade, de vazio, de ausência de propósito. Então, experienciar esse vazio é necessário para que esse solo se torne novamente fértil."

Como lidar com a ausência dos filhos?

Apesar de ser uma fase desafiadora, o momento também pode se tornar uma oportunidade de autoconhecimento e reinvenção. A psicóloga explica que, com a saída dos filhos, muitos pais, principalmente mães, passam a se enxergar novamente enquanto indivíduos.

"A síndrome do ninho vazio é uma experiência que faz a mulher voltar a olhar para si, não mais como procriadora, não mais como curadora, não mais como criadora, mas como criatura. Então, depois de tantos anos, ela volta a se olhar. E esse reencontro é assustador. Quem eu me tornei depois de todos esses anos? O que sobrou de mim? O que ainda me serve?"

Ela reforça que esse é um processo de reconhecimento e reconstrução, que exige tempo e sensibilidade.

Quando procurar ajuda psicológica?

A especialista alerta que é comum que esse processo venha acompanhado de sintomas como ansiedade, tristeza profunda, sensação de inutilidade e depressão. Por isso, o apoio da rede de afetos e a busca por ajuda profissional são essenciais.

"É comum, sim: ansiedade, depressão, angústia, sensação de falta de importância... São sensações temporárias que, se tratadas, observadas, cuidadas e validadas, podem ser, de fato, passageiras. Após a saída dos filhos de casa, a mulher se depara com aquele solo que produziu algum tipo de alimento durante todos esses anos, mas que agora precisa ser adubado e preparado para um novo plantio — um plantio desconhecido."

Por fim, Leticia ressalta que o sofrimento não deve ser ignorado, mas acolhido com paciência: "Hoje em dia, as pessoas têm muita urgência em colocar algo no lugar para não sentir. Mas o ideal é que esse momento seja acompanhado, validado, e que essas mulheres tenham paciência para esperar esse reencontro delas com elas mesmas."

