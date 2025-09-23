Carol Castro revela diagnóstico de doença crônica: “Muitas dores”

A atriz Carol Castro, que esteve recentemente nas telinhas da TV Globo com a personagem Clarice em Garota do Momento, participou do programa Conversa com Bial na última segunda-feira, 22, e revelou alguns desafios de sua vida pessoal.

Assim como sua personagem na recente novela das 7, Carol enfrentou algumas dificuldades em sua vida pessoal, e revelou durante entrevista que, poucas semanas antes do fim das gravações do folhetim, foi surpreendida com um diagnóstico de fibromialgia.

“Você só chega nesse diagnóstico por eliminação, e eu já vinha fazendo exames, até por causa da saúde do meu pai, que não estava bem”, comentou se referindo à morte do pai, Luca de Castro, em 2023. “Depois de idoso, ele teve convulsões dirigindo, foram vários sustos, mas ele estava ótimo quando aconteceu a passagem dele. Então eu já estava investigando, porque eu tinha muitas dores, assim como a Clarice”.

Bial chegou a brincar com a situação da Carol: “Está competindo com a Clarice em provações”, isso porque a atriz passou por alguns percalços antes mesmo do diagnóstico. “Clarice foi o maior presente que eu poderia receber! Chegou em um momento da minha vida em que eu estava justamente nesse processo de estar cuidando do meu joelho – eu tive uma lesão filmando uma série e fraturei a tíbia.”, contou a atriz.

Próximo desafio de Carol Castro nos cinemas

Agora, Carol Castro se prepara para seu novo desafio nas telas. A atriz está em ótimo momento na carreira, na qual têm emendado um trabalho no outro. Apenas seis dias após a finalização das gravações de Garota do Momento, ela começou a rodar Nosso Lar 3: Vida Eterna, filme espírita baseado no livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier e André Luiz. O longa, que já está com o roteiro finalizado, tem previsão de estreia para 1º de janeiro de 2027.

Leia também: Carol Castro abre álbum de fotos da festa de aniversário da filha