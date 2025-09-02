CARAS Brasil
Busca
  Bem-estar e Saúde
  Carlinhos de Jesus desabafa sobre doenças no corpo e médico alerta: 'Dor geralmente piora'
Bem-estar e Saúde / DORES

Carlinhos de Jesus desabafa sobre doenças no corpo e médico alerta: 'Dor geralmente piora'

Carlinhos de Jesus desabafou sobre bursite e tendinite; em conversa com a CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings explica sintomas

Dr. Fabio Jennings e Murilo Rocha
por Dr. Fabio Jennings e Murilo Rocha

Publicado em 02/09/2025, às 12h57

Carlinhos de Jesus
Carlinhos de Jesus fala sobre dores no corpo; médico explica - Reprodução/Globo

No domingo (31), Carlinhos de Jesusdesabafou no Fantástico sobre algumas doenças que tem sofrido: além de uma condição neurológica autoimune, o dançarino falou sobre uma bursite trocantérica lateral e uma tendinite nos glúteos. O reumatologista Fabio Jennings explicou e alertou para o quadro dele.

O que Carlinhos de Jesus tem?

Carlinhos participou de uma reportagem no dominical da Globo e revelou alguns diagnósticos: uma doença neurológica autoimune que afeta a bainha de mielina, uma área que faz a proteção dos nervos. Além disto, ele contou que está com a bursite e a tendinite nos glúteos. Ele conta com a ajuda de muletas e cadeira de rodas para auxiliar na sua mobilidade. Sobre as doenças musculares, Dr. Fabio explica: "Bursite é a nome da doença causada pela inflamação de pequenas bolsas (chamadas bursas) que servem para acolchoar ossos, tendões e músculos próximos de articulações. Normalmente, existe uma pequena quantidade de líquido (líquido sinovial) dentro da bursa. Mas, na bursite, a inflamação leva a um aumento do líquido inflamatório dentro da Bursa e consequentemente, à dor local. A tendinite glútea e a doença que afeta o tendão que ancora os músculos glúteos no osso, no caso em questão no trocânter do fêmur. É muito comum, principalmente em mulheres após os 50 anos, mas também afeta jovens que praticam exercícios mais intensos. Os sintomas são muito semelhantes aos da bursite e inclusive as duas condições estão geralmente associadas, pois as estruturas são conectadas."

O sintoma principal é a dor na região lateral do quadril que irradia para baixo até chegar no joelho e, segundo o médico, existem condições que ajudam a deixar o sintoma pior: "A dor geralmente piora ao levantar de uma cadeira ou subir e descer escadas. Também piora à noite quando se deita do lado afetado. Ao exame clínico é possível identificar o ponto doloroso quando se palpa, o que reproduz a queixa do paciente."

Carlinhos de Jesus na cadeira de rodas
Carlinhos de Jesus - Foto: Globo

Tratamento

O reumatologista faz um adendo sobre as doenças: "Na maioria dos casos de bursite/tendinite glúteas não há uma fraqueza ou limitação tão importante que afetem a deambulação. Nos casos de dor intensa, limitação e perda de força muscular, causas secundárias devem ser investigadas como a osteoartrite de quadril, doenças degenerativas da coluna lombar, doenças neurológicas e até doenças inflamatórias autoimunes como Polimialgia Reumática e as Vasculites."

Para o tratamento, o Dr. Fabio Jennings acrescenta: "É conservador com medicações analgésicas e anti-inflamatórios para uma resposta mais rápida, sempre associados com a Fisioterapia. Engloba, também, exercícios de alongamentos e fortalecimento da musculatura dos quadris (quadríceps e glúteos) e treino de equilíbrio e coordenação. Pode-se ainda recorrer para as infiltrações locais com corticosteroides para alívio mais rápido dos sintomas. Outra terapia que tem mostrado resultados positivos é a terapia por ondas de choque que tem por proposta melhorar a dor e estimular a recuperação dos tecidos lesionados. A avaliação clínica e musculoesquelética global com diagnóstico adequado é fundamental para o sucesso de qualquer tratamento."

Leia também: Médico detalha doença que vitimou Rafael Brito, chef do MasterChef, aos 37 anos

Dr. Fabio Jennings e Murilo Rocha

Dr. Fabio Jennings é médico reumatologista (CRM 86539 SP) do corpo clínico do Albert Einstein com Especialização em Medicina Esportiva pela Universidade de Stanford- California (EUA) e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo- Unifesp. Atua também como ⁠Supervisor e Assistente da residência de reumatologia da Unifesp e como ⁠coordenador da comissão de mídias da Sociedade Paulista de reumatologia e coordenador da comissão de reabilitação e exercício físico da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

Carlinhos de Jesusreumatologista

