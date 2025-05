Cardiologista explica condição do ator Rafael Cardoso e monitoramento com eletrodos

Ator Rafael Cardoso preocupou os fãs ao surgir com o corpo cheio de eletrodos

O ator Rafael Cardoso, de 39 anos, voltou a preocupar os fãs após surgir em suas redes sociais na noite da última quinta-feira (15) com eletrodos presos ao corpo. Em um desabafo sincero, ele falou sobre sua rotina de cuidados médicos por conta da miocardiopatia hipertrófica congênita, condição cardíaca com a qual convive há anos, e revelou também a saudade intensa que sente dos filhos, Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6 — frutos do relacionamento com a influenciadora Mari Bridi, de quem se separou em 2022.

“Hoje é um daqueles dias... Não consegui dormir direito e já estava com o coração daquele jeito que parece que não vai sair da garganta, de saudade. Se a saudade tivesse nome para mim era Aurora e Valentim... Quase dois anos já. Eu sofro, mas no futuro, a falta, a gente sabe quem sente”, desabafou o ator. “O quanto é importante a presença. Que isso termine logo.”

Apesar da dor emocional, Rafael segue determinado a cuidar da própria saúde. “Hoje segui cuidando de mim. Estou aqui cheio de eletrodos, fazendo meu exame de rotina do meu coração, para me cuidar. A vida não vai parar para os problemas que a gente tem. Vai ser resolução de problema um atrás do outro, mas a gente não pode deixar de botar para fora ou cria uma série de doenças. Tentar colocar com o máximo de amor para fora. Às vezes não dá porque está com tanta coisa guardada que sai meio atravessado. Mas a gente tem que tentar. Estou aqui seguindo meu caminho e fluxo, amanhã tenho mais exames para fazer.”

O que é a miocardiopatia hipertrófica congênita?



O cardiologista Dr. Elzo Mattar explica em entrevista à CARAS Brasil que a condição enfrentada por Rafael é uma doença cardíaca de origem genética, sendo relativamente rara, e é a principal causa de morte súbita em jovens, com menos de 35 anos.

“A miocardiopatia hipertrófica é caracterizada pelo espessamento anormal do músculo cardíaco, especialmente do septo, que é a parede entre os ventrículos. Esse espessamento pode dificultar a saída do sangue do coração e predispor a arritmias perigosas, incluindo a morte súbita, mesmo em pessoas jovens e aparentemente saudáveis", diz.

Segundo o médico, a doença pode permanecer silenciosa por muito tempo. “Em muitos casos, o paciente só descobre a condição ao fazer exames preventivos ou após um episódio de desmaio, palpitação ou dor no peito, geralmente, durante a prática de atividade física. Por isso, o acompanhamento regular e o check-up antes de iniciar um esporte são essenciais.”



Sobre os eletrodos no corpo do ator que chamaram a atenção dos internautas, Dr. Elzo explica que eles são parte de um exame chamado holter, que é um eletrocardiograma de longa duração, usado para avaliar o funcionamento do coração ao longo de 24 horas. “Esses eletrodos são sensores ligados ao tórax que captam a atividade elétrica do coração. Com esse monitoramento, conseguimos identificar arritmias, pausas no ritmo cardíaco e outros sinais de instabilidade elétrica, comuns em pacientes com miocardiopatia hipertrófica.”

“Em casos como o de Rafael, se houver critérios de maior risco, pode ser indicado o implante de um desfibrilador cardíaco interno, que detecta e trata automaticamente arritmias graves. A avaliação clínica, o monitoramento regular com eletrodos, além de outros exames, como ecocardiograma, são fundamentais no acompanhamento, para garantir a segurança do paciente", finaliza.