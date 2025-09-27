Cantora Neném passa por cirurgia tripla e médica explica: ‘Isso minimiza os riscos’

A cantora Neném, da dupla com Pepê, passou por uma cirurgia plástica tripla e médica explica cuidados, riscos e idade ideal para procedimentos desse porte

A cantora Neném, da dupla com Pepê, surpreendeu ao revelar que passou por uma cirurgia plástica tripla. O procedimento incluiu mamoplastia, abdominoplastia e lipoescultura, realizado em centro cirúrgico com sucesso.

A CARAS Brasil conversou com a cirurgiã plástica Heloise Manfrim, que detalhou os critérios para indicação, limites de idade e os principais cuidados que devem ser avaliados antes de optar por uma transformação estética desse porte.

O que é a cirurgia plástica tripla?

Segundo a especialista, esse tipo de procedimento é comum em equipes médicas bem preparadas, mas exige cautela.

“A cirurgia tripla é uma das mais realizadas hoje por equipes de cirurgiões que trabalham em conjunto. Normalmente, envolve a chamada Super Mommy, que inclui mastopexia, com ou sem prótese, associada a abdominoplastia, lipo das costas e glúteo. O aconselhável é que sejam feitas cirurgias com menor tempo de duração, a não ser que haja uma equipe com dois ou três cirurgiões para compor esse procedimento. Sempre avaliamos o tempo cirúrgico para não estender demais e não aumentar os riscos. Pacientes que operam com cirurgiões que não trabalham em equipe não devem se submeter a esse tipo de procedimento.”

Existe idade limite para realizar plásticas?

A especialista reforça que o fator determinante não é a idade, mas sim a saúde da paciente.

“Não existe limite de idade para a cirurgia plástica de forma geral. Já operamos pacientes de até 83 anos em cirurgias faciais e de corpo, e de 76 anos sem problema algum. O que precisamos avaliar é se a paciente tem alguma comorbidade descontrolada. Se ela tem diabetes, hipertensão, obesidade ou outro descontrole sistêmico e metabólico, é fundamental tratar antes da cirurgia. Fora isso, a idade nunca é um fator impeditivo.”

Principais cuidados antes da decisão

O alerta da médica vai para a escolha dos profissionais e da estrutura hospitalar adequada.

“O ponto mais importante, quando se decide fazer uma cirurgia tripla, é saber quem compõe a equipe, se ela é treinada para procedimentos maiores e se o tempo cirúrgico não será excessivo. É essencial avaliar o hospital, a equipe de suporte para o pós-operatório e se esses profissionais realizam um preparo metabólico antes da cirurgia. Isso minimiza os riscos. O maior erro é buscar profissionais apenas pela internet, pessoas que falam sobre procedimentos sem ter experiência ou preparo para cirurgias de grande porte.”

