Cantora gospel Sabrina Sá emociona ao revelar câncer de mama

A cantora gospel Sabrina Sá abre o coração ao revelar que foi diagnosticada com câncer de mama neste ano e já iniciou a quimioterapia

A cantora gospel Sabrina Sá comoveu seus seguidores ao compartilhar o seu diagnóstico de câncer de mama. Ela contou que descobriu a doença neste ano e já iniciou o tratamento com quimioterapia. Apesar da notícia da doença, ela tem fé na cura e diz que já vê a mão de Deus agindo em seu caminho.

"Olá, queridos e queridas. Paz de Cristo. Hoje estamos vivendo nesse tempo a grande corrida para a cura, o milagre do câncer de mama. Esse ano, o Senhor permitiu vivenciarmos esse desafio e estamos aqui para dizer que estamos firmes e constantes no Senhor. Foi diagnosticado este ano com a ajuda do Senhor do céu a nosso favor, a nossa família, nossa casa. Estamos aqui confiante no grande testemunho que está sendo gerado. Já estamos em tratamento, já estamos fazendo quimioterapia, está tudo fluindo pra glória de Deus", disse ela.

E completou: "Cada momento está sendo é cuidado pela mão do Senhor. Todos os lugares que temos passado através do tratamento, temos visto a mão do Senhor. E estou passando aqui para dizer também para todas as mulheres: procure a saber como está sua saúde. O índice está muito alto. Temos visto um grande número muito alto de mulheres, jovens passando por esse processo. E aqui estamos nós. Assim o Senhor permitiu. E assim o Senhor tem passado conosco. Não é fácil, mas também não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Eu estou aqui para profetizar. Se tem alguém também passando por esse tempo difícil, por esse processo, lembre-se, tem um Deus que passa conosco, que nos dá força, que nos sustenta, que nos levanta todos os dias para que o nome dele seja glorificado. Então, estou passando aqui para deixar essa mensagem e dizer que a boa mão do Senhor tem estado conosco nesse processo e o grande será o meu testemunho".

A cantora Sabrina Sá é casada com Patrick Souza e é mãe de Raabe Yasmim B de Assis. Ela tem mais de 40 mil seguidores no Instagram e recebeu vários comentários em seu perfil após o diagnóstico.

Outra cantora gospel já enfrentou o câncer de mama

Em suas redes sociais, Camila Campos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 600 mil seguidores. A cantora gospel foi diagnosticada com um câncer de mama em meio à gestação da segunda filha, fruto do seu relacionamento com Léo Zagueiro.

Recentemente, a famosa publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece na praia e celebrou a sua cura. "Aos 35 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Hoje, aos 36, meus nódulos sumiram e eu estou comemorando o meu aniversário na praia. Glória a Deus, feliz aniversário para mim", disse ela.

Na legenda, Camila agradeceu a Deus por sua recuperação. "Quer ouvir mais um milagre? Assiste esse vídeo e deixa uma palavra de benção para mim, tá? Hoje estou celebrando este milagre, a vida, o poder de Deus aperfeiçoado na minha fraqueza. Os nódulos do câncer de mama já sumiram para glória de Deus e eu, sigo vencendo no Senhor! Hoje estou comemorando meu aniversário e mais do que isso, estou comemorando o milagre que Deus está fazendo na minha vida! Obrigada meu Deus, porque o Senhor me tirou uma cama de hospital e me trouxe para a praia para me mostrar que Ele faz do doente, saudável, do fraco, forte, do cansado, forte!!!! Esse é o meu Deus! Te amo Deus! Gratidão", escreveu.

