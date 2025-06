Cantora britânica Jessie J desabafa sobre câncer e psicóloga alerta: 'Medo da morte'

Jessie J falou sobre o diagnóstico de câncer de mama e o impacto em sua saúde mental; cantora britânica sofreu crise de pânico ao descobrir doença

Cantora britânica, Jessie J (37) revelou ter passado por uma crise de pânico após receber o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial. A artista anunciou a doença no início do mês, e ressaltou que o dia em que sofreu a crise foi o pior até o momento.

Para entender melhor sobre os impactos da descoberta de um câncer para a saúde mental de pacientes como Jessie J , a CARAS Brasil conversou com a psicóloga e psicanalista Fabiana Guntovitch, especialista em comportamento.

O que diz a especialista?

Guntovitch explica que o contato com a finitude, ou a possibilidade real da morte, desarma e esvazia as certezas dos pacientes e de sua família. Apesar dos avanços na medicina e os tratamentos disponíveis, como quimioterapia, exames e procedimentos, é comum que haja medo, dúvidas e complicações para a saúde mental.

Leia também: Jessie J revela câncer e médico alerta: 'Em mulheres jovens pode ser mais agressivo'

"[A mente] precisa de outras formas de cuidado: escuta, presença e sentido. Nossos recursos psíquicos para lidar com o fim ainda são escassos, e por isso o coletivo torna-se essencial. Precisamos de mãos que nos sustentem, palavras que nos abracem, fé —seja em algo maior ou na própria vida— e esperança para continuar. É nesse amparo humano e simbólico que muitos encontram força para seguir, mesmo em meio ao caos."

A psicóloga afirma que, ao receber o diagnóstico de um câncer, é comum que os pacientes enfrentem um abalo existencial. "O paciente entra em contato com o medo da morte, com a perda do controle sobre o próprio corpo e com a ruptura do que antes era considerado 'normal'."

O abalo pode se estender para a família também. "Para a família, o impacto também é grande —não só pela dor de ver alguém amado sofrer, mas porque todos, de alguma forma, entram em luto pelo futuro imaginado e passam a lidar com a incerteza. É um momento em que o suporte emocional torna-se tão essencial quanto o tratamento físico."

O impacto do câncer de mama no mundo

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum em mulheres globalmente, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). É a principal causa de morte por câncer entre as mulheres e a quarta causa mais comum de morte por câncer em geral, com uma projeção de aumento significativo até 2050, caso não haja ações de prevenção e tratamento mais eficazes.

Apesar disso, caso seja descoberta em estágios iniciais e siga o tratamento indicado, existem grandes chances de cura. Por isso, a OMS e outras organizações recomendam a realização de exames de rastreamento, como a mamografia, em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, como forma de detectar precocemente a doença, segundo a Biblioteca Virtual em Saúde.

QUEM É JESSIE J?

Jessica Ellen Cornish, mundialmente conhecida como Jessie J, é uma cantora e compositora britânica. Antes de alcançar a fama, Jessie já havia ganho notoriedade na indústria da música por escrever canções de sucesso para artistas como Miley Cyrus, Rihanna, Justin Timberlake e Chris Brown. Em 2011, ela explodiu nas paradas musicais ao lançar a canção Price Tag.

Leia mais em: Jessie J fez show logo após cinco biópsias: 'Eu não queria cancelar'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: