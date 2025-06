Cantor Netinho compara exames da luta contra o câncer: ‘Estou curado’

O cantor Netinho celebrou nova conquista na luta contra o câncer ao mostrar imagens dos seus exames. Veja o resultado e qual é o tipo da doença dele

O cantor Netinho surpreendeu ao comparar os exames médicos que fez durante seu tratamento contra o câncer em 2025. Inclusive, ele deu a informação de que o tumor desapareceu após o tratamento intensivo de quimioterapia que ele realizou nos últimos tempos.

Na foto, Netinho comparou os exames de imagem que fez no mês de janeiro de 2025 e também em junho de 2025, nos quais é possível ver o resultado positivo do tratamento, já que o tumor desapareceu.

Na legenda do post, o artista destacou a alegria de ver sua recuperação. "Aleluia!!!! No exame PET/CT que eu fiz nessa sexta-feira 6 JAN 2025, não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado. Deus orientou minha querida amiga e médica Dra. Glória Bonfim Arruda @gbomfim23 e toda a sua incrível equipe de médicos. Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo", disse ele.

E completou: "Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com Dra. Glória e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de químio para consolidar o resultado. Liguei também para o meu querido amigo Dr. Roberto Kalil Filho @drrobertokalil e pedi sua orientação. Ele me sugeriu terminar o tratamento de quimioterapia. Então estou aqui firme e forte já na 5ª temporada da químio e restará apenas mais uma".

Qual é o tumor de Netinho?

O cantor Netinho foi diagnosticado com adenoma não-Hodgkin tipo B, agressivo, e precisará de transplante de medula óssea.

De acordo com o dono do hit 'Milla', sucesso nos anos 1990, o procedimento está previsto para acontecer logo após a última quimioterapia. "Hoje me interno no Hospital Aliança Star Rede D’Or Salvador/BA para a 5ª temporada do meu tratamento com quimioterapia. Estamos combatendo um adenoma não-Hodgkin tipo B, agressivo. Serão seis temporadas no total e no final um transplante de medula autólogo (de mim para mim mesmo, sem necessidade de doador)", declarou o cantor.

Como é a rotina de Netinho no hospital?

Recentemente, Netinho usou as redes sociais para compartilhar com o público detalhes de sua rotina durante os dias em que precisa permanecer no hospital. O artista, que está prestes a iniciar a quinta sessão de quimioterapia, revelou que realiza caminhadas diárias nos corredores do hospital, além de alguns exercícios de braço com haltere.

"Segunda caminhada por dia. Na última volta, diminuo o ritmo da caminhada para o coração não reduzir de vez no final assim como fiz e faço a vida inteira nas minhas corridas, caminhadas, pedaladas e natação. E sempre um dos ótimos fisioterapeutas daqui do Aliança me acompanham durante toda a atividade física", escreveu o cantor na legenda; confira o vídeo!

