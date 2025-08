O cantor Felipe Amorim surpreendeu seus fãs nesta segunda-feira, 4, ao compartilhar um antes e depois de seu corpo após emagrecer

O cantor Felipe Amorimsurpreendeu seus fãs nesta segunda-feira, 4, ao compartilhar um vídeo antigo de um dos seus primeiros shows, acompanhado de fotos recentes que mostram sua evolução física após mudança de hábitos.

No vídeo compartilhado nos stories, Felipe escreveu na legenda: “Não vai evoluir nunca?”, mostrando imagens de sua aparência no início da carreira, quando estava mais gordo. Em seguida, ele compartilhou cenas mais recentes, nas quais aparece mais magro após se dedicar à academia.

Cantor Felipe Amorim surpreende ao compartilhar antes e depois de emagrecer pic.twitter.com/WocwnPF190 — CARAS Brasil (@carasbrasil) August 5, 2025

Quem é Felipe Amorim?

Felipe Amorim, de 28 anos, é um cantor e compositor natural de Fortaleza, nascido em 21 de setembro de 1996. Sua trajetória musical começou como compositor, sendo responsável por sucessos de artistas como Os Barões da Pisadinha, Xand Avião, Wesley Safadão e Zé Vaqueiro. Sua carreira de cantor solo teve início em 2020, e não demorou para ele se destacar no cenário nacional.

Felipe Amorim é dono de hits como “Sem Sentimento” e “Putariazinha”, lançados em 2021. Em 2022, lançou músicas como “No Ouvidinho” e “Toca o Trompete”, faixas que dominaram as plataformas digitais. Recentemente, ele lançou “Nossas Fotos”, uma colaboração com Zé Felipe, inspirada em um hit do cantor porto-riquenho Bad Bunny. Outra música de sucesso de sua autoria é “Eu Vou Na Sua Casa”, que alcançou a 4ª posição no Top 50 do Spotify Brasil.

Felipe Amorim enviou flores gigantes para Virginia

Recentemente, Felipe Amorim surpreendeu a influenciadora Virginia Fonseca com um arranjo de flores gigantes. Dono do hit Eu Vou na Sua Casa — que viralizou após ser usado por Virginia em seus vídeos — o cantor explicou em uma publicação que o presente foi uma forma de agradecê-la pelo apoio, que ajudou a música a alcançar o topo das paradas.

"Gostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo", disse colocando um emoji de mãos agradecendo e uma rosa.

