Caio Blat revela surto psicótico e psiquiatra alerta: “É um sinal de vulnerabilidade mental”

Caio Blat conta que episódio de surto psicótico aconteceu após divórcio

O ator Caio Blat (45) emocionou o público ao relembrar um momento delicado da sua vida pessoal. Em outubro de 2024, ele compartilhou que enfrentou um surto psicótico após o fim de um dos seus casamentos. Conhecido por papéis marcantes na televisão, como em Beleza Fatal (2025), Caio foi casado com a terapeuta Ana Ariel, com a atriz Maria Ribeiro (49) e também teve um relacionamento com a atriz Luisa Arraes (31).

“É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar", relatou ele, durante participação no programa Sábia Ignorância.

A importância da prevenção e do tratamento contínuo

Diante do relato do ator, a psiquiatra Dra. Maria Fernanda Caliani explicou à CARAS Brasil como é possível prevenir episódios como esse. Segundo ela, o acompanhamento com profissionais de saúde mental é indispensável para pessoas que já passaram por surtos ou enfrentam sofrimento psíquico intenso.

"A prevenção é possível, especialmente quando há um acompanhamento regular com psiquiatra e/ou psicólogo", diz.

"O tratamento contínuo ajuda a estabilizar o quadro, identificar fatores de risco e agir precocemente diante de sinais de recaída. Em casos em que a pessoa já teve um surto, o uso correto da medicação, associado ao suporte psicoterapêutico e familiar, pode reduzir significativamente a chance de novos episódios", complementa.

O que é um surto psicótico?

A médica define o surto psicótico como uma desconexão temporária com a realidade. Durante esse período, a pessoa pode apresentar comportamentos e pensamentos completamente desorganizados ou distorcidos.

"Na maioria dos casos, uma pessoa que já teve surto psicótico precisa de tratamento contínuo. Um surto psicótico é um sinal de que há uma vulnerabilidade importante no funcionamento mental daquela pessoa. O tratamento contínuo com medicamentos, psicoterapia e, às vezes, mudanças no estilo de vida é fundamental para evitar recaídas e promover qualidade de vida. Abandonar o tratamento sem orientação médica pode aumentar muito o risco de novos surtos", explica.

Sinais de alerta: quando procurar ajuda?

A Dra. Fernanda reforça que há indícios comportamentais e emocionais que podem servir de alerta para a possibilidade de um surto psicótico. Essas mudanças geralmente comprometem o convívio social, a estabilidade emocional e a percepção da realidade.

Confira os principais sinais listados pela especialista:

• Alterações bruscas no sono (insônia ou sono excessivo);

• Fala desconexa ou pensamentos confusos;

• Isolamento social repentino;

• Desconfiança exagerada ou ideias de perseguição;

• Mudanças no comportamento e nas emoções, como irritabilidade, agitação ou apatia;

• Diminuição do rendimento no trabalho ou nos estudos;

• Comentários estranhos ou desconectados da realidade.

Papel da rede de apoio e busca por ajuda profissional

A médica alerta que o reconhecimento precoce desses sinais pode fazer a diferença no tratamento e recuperação. A presença de familiares atentos e compreensivos é essencial para que a pessoa afetada aceite o apoio necessário.

"Reconhecer esses sinais precoces é fundamental para buscar ajuda profissional antes que o quadro se agrave. Familiares e pessoas próximas têm um papel essencial nesse processo, observando mudanças e incentivando a busca por apoio", finaliza sobre o diagnóstico do ator.

