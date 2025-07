Caio Blat revela diagnóstico e médica alerta sobre sinais: 'Agir precocemente'

Ator Caio Blat recebeu diagnóstico preocupante após o término de um dos seus relacionamentos.

Caio Blat (45) falou abertamente, em outubro de 2024, sobre um surto psicótico que teve após um dos seus divórcios. Ele, que já foi casado com a terapeuta Ana Ariel e com a atriz Maria Ribeiro (49), também namorou a atriz Luisa Arraes (31).

“É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar", relatou ele, durante participação no programa Sábia Ignorância.

CARAS Brasil entrevista a psiquiatra Dra. Maria Fernanda Caliani sobre as formas de prevenir episódios como o que aconteceu com o ator de Beleza Fatal (2025). "A prevenção é possível, especialmente quando há um acompanhamento regular com psiquiatra e/ou psicólogo", diz.

"O tratamento contínuo ajuda a estabilizar o quadro, identificar fatores de risco e agir precocemente diante de sinais de recaída. Em casos em que a pessoa já teve um surto, o uso correto da medicação, associado ao suporte psicoterapêutico e familiar, pode reduzir significativamente a chance de novos episódios", complementa.

De acordo com a médica, um surto psicótico se caracteriza quando a pessoa perde o contato com a realidade de forma temporária. Isso a faz ter atitudes e reações desproporcionais do comum e aceitável, como, por exemplo, delírios, desorganização mental e alterações graves no comportamento.

"Na maioria dos casos, uma pessoa que já teve surto psicótico precisa de tratamento contínuo. Um surto psicótico é um sinal de que há uma vulnerabilidade importante no funcionamento mental daquela pessoa. O tratamento contínuo com medicamentos, psicoterapia e, às vezes, mudanças no estilo de vida é fundamental para evitar recaídas e promover qualidade de vida. Abandonar o tratamento sem orientação médica pode aumentar muito o risco de novos surtos", explica.

COMO IDENTIFICAR SINAIS DE ALERTA PARA SURTO PSICÓTICO?

Dra. Fernanda destaca que o surto psicótico é seguido de mudanças comportamentais que afetam a qualidade de vida do paciente. Na maioria das vezes, são alterações mentais que distorcem a realidade. Alguns sinais de alerta comuns incluem:

• Alterações bruscas no sono (insônia ou sono excessivo);

• Fala desconexa ou pensamentos confusos;

• Isolamento social repentino;

• Desconfiança exagerada ou ideias de perseguição;

• Mudanças no comportamento e nas emoções, como irritabilidade, agitação ou apatia;

• Diminuição do rendimento no trabalho ou nos estudos;

• Comentários estranhos ou desconectados da realidade.

"Reconhecer esses sinais precoces é fundamental para buscar ajuda profissional antes que o quadro se agrave. Familiares e pessoas próximas têm um papel essencial nesse processo, observando mudanças e incentivando a busca por apoio", finaliza sobre o diagnóstico do ator.