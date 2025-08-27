CARAS Brasil
  Cacau Protásio revela diagnóstico e fala sobre desafios nas gravações
Bem-estar e Saúde / Diagnóstico

Cacau Protásio revela diagnóstico e fala sobre desafios nas gravações

Atriz Cacau Protásio contou que descobriu a condição na fase adulta e detalhou como lida com o diagnóstico no trabalho: "Preciso redobrar os cuidados"

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 21h22

Cacau Protásio
Cacau Protásio - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Cacau Protásio, de 50 anos, participou da pré-estreia do filme A Sogra Perfeita 2, que chega aos cinemas em setembro, e falou sobre os bastidores da produção. Em entrevista ao Portal LeoDias, durante o evento realizado na última terça-feira, 27, a atriz revelou ter recebido um diagnóstico inesperado.

Protásio contou ter sido diagnosticada com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Segundo ela, o diagnóstico trouxe sentimentos mistos. “Receber o diagnóstico foi, ao mesmo tempo, um alívio e um desafio. Um alívio porque pude compreender melhor certos aspectos do meu jeito de ser, e um desafio porque passei a me policiar ainda mais para não falhar em nenhum setor da minha vida”, disse.

A atriz contou que o transtorno não afeta a sua dedicação aos trabalhos, mas que precisa redobrar a atenção em momentos de ansiedade. “No meu trabalho, lido bem com o TDAH no dia a dia, sem que isso interfira na minha entrega. Mas, como qualquer pessoa, quando atravesso momentos de ansiedade, sei que preciso redobrar os cuidados. Fico mais focada e, graças a Deus, mesmo com este diagnóstico, eu decoro os textos com muita facilidade!”, explicou.

Apoio nos bastidores

Cacau também revelou que recebe apoio constante de colegas e diretores. Ela lembrou que o primeiro a notar sinais da condição foi César Rodrigues, com quem trabalhou em Vai Que Cola. “Ele falava a fala para eu fazer a cena, e isso me ajudava muito. Depois que descobri que ele fazia isso, não tive mais medo”, contou.

Durante as gravações de A Sogra Perfeita 2, a atriz afirmou que contou com a parceria da diretora Cris D’Amato e dos colegas de elenco. “Sou muito bagunceira, mas quando estou trabalhando, fico muito focada. Se preciso, seguro na mão da diretora, ela segura na minha mão e me ajuda. Ninguém solta a mão de ninguém! E para não esquecer, decoro o diálogo inteiro e monto um roteiro na minha cabeça”, finalizou.

