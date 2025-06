Cacau Protásio desabafa sobre namorar homem mais novo e psicóloga explica: 'É o etarismo'

No fim de abril, Cacau Protásio anunciou o término do casamento com Luan Pedro e desabafou sobre o preconceito de namorar homens mais novos

No fim de abril, Cacau Protásio (50) usou suas redes sociais para anunciar o término do casamento com Luan Pedro (36). Com uma fala leve e madura, a atriz e comediante aproveitou para desabafar sobre o preconceito que a sociedade —e até ela— sente em relação a mulheres se relacionando com homens mais novos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga e psicanalista Fabiana Guntovitch explica que a sensação que Cacau Protásio enfrentou é reflexo da sociedade . "A sociedade é preconceituosa. Eu era preconceituosa em relação a isso também, de ter um cara mais novo", refletiu a atriz, à época. "A sociedade é muito machista. Estamos acostumadas a ver homem mais velho com uma novinha."

Para a especialista, as falas da comediante espelham a realidade, em que o envelhecimento masculino é exaltado, e as mulheres são cobradas para parecerem mais jovens, sofrendo com o etarismo. "O homem maduro é 'experiente' e 'interessante'. A mulher é constantemente cobrada para parecer mais jovem, como se perder valor com o tempo. Esse é o etarismo, que afeta principalmente as mulheres."

"Quando uma mulher ousa viver um amor com alguém mais novo, ela desafia essas normas e incomoda um sistema machista. Mas cada vez mais vemos mulheres que não pedem permissão para amar, elas apenas vivem. E isso é revolucionário", acrescenta.

A psicóloga também analisa a fala da atriz, que assegurou que estava bem e tudo estava certo, apesar do término. Para a especialista, isso levanta uma poderosa questão sobre o que é um relacionamento "dar certo" e como é possível ter uma outra perspectiva em relações românticas.

"Por muito tempo fomos ensinados que um relacionamento só 'dá certo' se durar para sempre. Mas isso é uma visão limitada e ultrapassada. Dar certo é fazer sentido enquanto dura, é crescer junto, é se permitir viver momentos bons, mesmo que não sejam eternos."

"Não podemos esquecer que relacionamentos são oportunidades de aprendizado e evolução pessoal, e essa oportunidade se dá no processo de se relacionar, não na 'linha de chegada'. O importante é parar de medir a felicidade pela duração e começar a olhar para a qualidade da experiência. Cacau mostra que exercer o amor-próprio é também saber a hora de seguir em frente", completa.

