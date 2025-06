Bruno de Luca relembra cirurgia de emergência e médico faz alerta: 'Paralisia do braço'

Na última sexta-feira (20), Bruno de Luca contou aos seguidores que passou por uma cirurgia de emergência na coluna cervical em janeiro deste ano

Em janeiro deste ano, Bruno de Luca (43) passou por uma cirurgia de emergência na coluna cervical. Na última sexta-feira (20), o apresentador publicou um vídeo em suas redes sociais contando mais detalhes de seu diagnóstico e recuperação após a intervenção na hérnia de disco que pressionou a raiz nervosa C5, responsável por movimentos dos braços e ombros.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que, quando há uma compressão de estruturas da medula que está dentro da coluna vertebral ou de um nervo que sai dessa medula, há um comprometimento agudo daquela estrutura, causando dor e limitação da área que foi comprometida.

"Por isso, há necessidade de uma cirurgia de emergência para fazer a descompressão da estrutura nervosa, para que o dano não cause lesão permanente (...) Quando há limitação de movimento, dor, fraqueza e formigamentos são sinais de compressão, são sinais de emergência", destaca.

"Os riscos do procedimento são relativos ao procedimento, como infecção, sangramento do local, além de lesão medular e de nervos (hoje, com as técnicas modernas, é raro). Com o tempo, pode haver fusão da vértebra ou dor persistente no local do corte da cirurgia (incisão) e, por vezes, recorrência da hérnia", acrescenta.

O neurologista ainda reforça que a compressão da raiz C5 pode comprometer as suas funções que compreendem a inervação do músculo deltoide, supraespinhal e parte do bíceps. "Causando a paralisia do braço afetado e dor irradiada, podendo causar dormência e formigamentos também", concluiu.

