Bruno de Luca conta que passou por cirurgia de emergência e detalha recuperação

O ator e apresentador Bruno de Luca usou as redes sociais neste sábado, 21, para contar que passou por uma cirurgia de emergência na cervical há cinco meses. No vídeo compartilhado, ele detalhou como está sua recuperação e afirmou que ainda não consegue realizar alguns "movimentos importantes".

"Estou passando por um momento de reabilitação. No dia 21 de janeiro deste ano, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência na cervical por conta de uma hérnia de disco que acabou pressionando a raiz C5, que é responsável por movimentos muito importantes no corpo. O meu braço já não levantava mais, eu não conseguia mais elevar o ombro, nem para a frente, nem para a direita", ele iniciou.

Recuperação lenta

Em seguida, contou: "O Dr. Ricardo Meirelles, o ortopedista que me operou, sempre me falou que a recuperação ia ser muito lenta, que o nervo é a parte mais sensível do corpo, que mais demora... Desde o dia seguinte da cirurgia eu já comecei na fisioterapia, estou sendo acompanhado por fisioterapeutas maravilhosas que estão me fazendo ter muita esperança em melhorar".

Bruno também comentou sobre a perda de alguns movimentos: "Eu não tenho mais alguns movimentos muito importantes e básicos, que a gente só dá valor quando perde. Elevar a mão assim. Estou superotimista, estou melhorando a cada dia, tentando ser o mais resiliente possível e seguir a minha vida".

E contou que ostuma ser abordado sobre suas limitações. "Muita gente me vê e pergunta o que aconteceu. Percebe as minhas dificuldades no movimento. É isso, em fase de recuperação. Estou super otimista. Já consigo fazer um joinha, um coraçãozinho para agradecer toda a energia positiva que vocês estão me mandando. Em breve, eu vou ficar cem por cento. Ou quase cem por cento já está bom. É isso. Queria dividir isso com vocês", finalizou.

