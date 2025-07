Bruna Unzueta relembra início de obesidade nível um e médico explica: 'Risco de vários problemas'

Na última terça-feira, 15, Bruna Unzueta revelou mais detalhes de seu emagrecimento após ser diagnosticada com sobrepeso e grau de obesidade nível um

Na última terça-feira, 15, Bruna Unzueta (32) surpreendeu os fãs nas redes sociais ao mostrar o antes e depois de seu rosto após emagrecer 20 kg. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora digital contou mais detalhes de seu processo de emagrecimento, que se iniciou após ser diagnosticada com alta taxa de gordura visceral, sobrepeso e grau de obesidade nível um.

"Virei a chavinha e procurei ajuda. Não foi só esse alerta em si, o peso de subir em uma balança e ver o número 84, mas também que estava toda cagada internamente e psicologicamente (...) Fiz alguns exames e a maioria me deixaram com mais alerta ainda. Estava com a gordura visceral com 16, considerado um fator de risco para doenças metabólicas (...) E não só isso, minha endocrinologista me falou que estava com sobrepeso, entrando em um grau de obesidade nível um", admitiu.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que o sobrepeso é definido quando o peso corporal está acima do considerado adequado para a altura de uma pessoa. "Normalmente, usamos o IMC, Índice de Massa Corporal, como referência. Valores entre 25 e 29,9 indicam sobrepeso", diz.

"Ter sobrepeso significa que já existe um acúmulo de gordura corporal que pode aumentar o risco de vários problemas de saúde, como síndrome metabólica, diabetes tipo 2, hipertensão, alterações hormonais, apneia do sono e maior risco de desenvolver obesidade", acrescenta.

O nutrólogo ainda reforça que é fundamental ter acompanhamento de um profissional em casos como o da influenciadora digital."Cada caso tem uma causa diferente. Pode ser genética, hormonal, comportamental. O tratamento precisa ser individualizado, respeitando o ritmo de cada um e prezando por uma perda de peso sustentável, com fórmulas seguras, prescrição correta, ciência, tecnologia e valorização ao prescritor a favor do paciente", finaliza.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruna Unzueta (@boounzueta)

Leia também: Briga entre Tata Estaniecki e Bruna Unzueta ganha força na web: ‘Coisa foi feia’