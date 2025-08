Bruna Marquezine se rende ao morango do amor, e dentista alerta sobre perigo real: 'Pode ser alto'

Dentista alerta para os perigos do morango do amor e revela formas mais seguras de consumi-lo. Bruna Marquezine recentemente aderiu à sobremesa.

Ele virou febre nas redes sociais e tomou conta das vitrines de padarias e confeitarias em todo o Brasil, mas, apesar de toda beleza da casquinha crocante e brilhante, o morango do amor pode esconder sérios riscos para a saúde bucal. Entre uma mordida e outra, o perigo é inevitável. No entanto, alguns famosos como Bruna Marquezine, Lucas Rangel e Carlinhos Maia aderiram ao viral da vez.

CARAS Brasil entrevista a cirurgiã-dentista Renata Horn, especialista em Periodontia, Ortodontia e Implantodontia sobre como essa sobremesa pode afetar a saúde e resultar em prejuízo para quem tem certos procedimentos bucais.

“O morango do amor virou objeto de desejo e ostentação. Já vi kits sendo vendidos por mais de R$ 2 mil, como os que Bruna Marquezine e Carlinhos Maia postaram nas redes. Mas, por trás do glamour e do caramelo brilhante, existe um perigo real para a saúde bucal. O preço pode ser alto para o bolso, mas os prejuízos futuros para os dentes podem custar ainda mais: restaurações, próteses quebradas e até perda dentária", alerta.

“A camada de caramelo é dura como uma pedra. Uma mordida descuidada pode fraturar dentes, quebrar próteses ou soltar coroas. Em alguns casos, até dentes saudáveis podem sofrer microtrincas.O Conselho Federal de Odontologia já se manifestou, recomendando cortar o doce com uma faca e esperar esfriar antes de consumir. Essa simples medida reduz o risco de acidentes", diz a dentista.

Segundo a especialista, a saúde dos dentes está em risco, principalmente para quem consome a sobremesa com frequência. No caso da atriz, o consumo foi unicamente para o momento especial. “O açúcar gruda no esmalte dental e entre os dentes, criando um ambiente perfeito para o surgimento de cáries e inflamações gengivais, principalmente em quem usa aparelhos ou próteses.”

Ela ainda sugere maneiras eficientes para o consumo do doce. “Minha dica é: aprecie com moderação, corte antes de morder e faça a higiene bucal logo após comer. Assim, o que começou como amor não termina em ódio e dor no consultório", finaliza.