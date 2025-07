Bruna Biancardi revela quantos quilos engordou nas gestações

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi surpreende ao contar quantos quilos engordou nas gestações nas duas filhas, Mavie e Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais neste sábado, 26, ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais para falar sobre a nova fase de sua vida como mãe de duas meninas. Ela foi questionada sobre quantos quilos engordou em cada gravidez e surpreendeu com a resposta.

A esposa de Neymar Jr contou que engordou menos enquanto esperava o nascimento da segunda filha. “Na gestação da Mavie, eu engordei 18 kgm e, na da Mel acho que 14 kgs. Ainda não sei quantos perdi porque não me pesei, mas já estou entrando nas roupas que eu usava, então é um bom sinal”, afirmou.

Além disso, Bruna contou que está usando cinta para recuperar o seu corpo de antes da gravidez. “Sobre os cuidados que estou tendo: usando cinta (não usei na primeira gestação, mas nessa estou gostando), bebendo bastante água e tentando ser paciente esperando o corpo voltar”, afirmou.

O parto de Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou imagens inéditas do dia do nascimento de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr. No dia 10 de julho, a estrela publicou detalhes da família reunida na maternidade para acompanhar a chegada da caçula.

Bruna apareceu com Neymar ao seu lado em todos os momentos e ele foi o responsável por mostrar a recém-nascida para a família após o parto. Além disso, ela registrou o momento em que a cunhada, Rafaella Santos, fez uma oração para que desse tudo certo no parto da sobrinha.

Bruna ainda mostrou os detalhes do rosto da filha e outros momentos com a família, incluindo seus pais e sogros.

Mel nasceu no dia 5 de julho em uma maternidade de São Paulo.

Bruna Biancardi e Mavie prestigiam Neymar Jr em campo

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está de volta aos seus compromissos após 12 dias do parto de sua segunda filha com Neymar Jr., a recém-nascida Mel. Na última quarta-feira, 16, ela marcou presença em um jogo do esposo e levou Mavie para prestigiar o pai.

Esbanjando toda sua fofura e charme, a primogênita surgiu vestindo uma camisa do Santos e curtindo a partida no camarote. Carismática, a herdeira mais velha de Bruna Biancardi arrancou elogios dos internautas ao aparecer dando tchau e falando "baleia"; confira os registros!